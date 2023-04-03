شراكة بين «مورو» و «بيدجلي» لتعزيز مسيرة الطاقة النظيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان

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وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، اتفاقية شراكة مع "بيدجلي" لتعزيز مسيرة الطاقة النظيفة من خلال تمكين هيئات الكهرباء والمستهلكين من اتخاذ قرارات استهلاك الطاقة القائمة على البيانات.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي في شركة مورو و"أبهاي غوبتا"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "بيدجلي". وتهدف الاتفاقية إلى توفير الجيل التالي من حلول التفاعل مع المستهلكين من خلال تحليل البيانات القائم على الذكاء الاصطناعي وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط. ومن خلال الاستفادة من بيانات العدادات الذكية ومنصة "بيدجلي" UtilityAI™ Platform المتقدمة، ستتمكن مورو من تقديم رؤى قيّمة عن الاستهلاك الفردي لمتعامليها لتعزيز فهمهم لتأثير استهلاك الطاقة على فواتير الكهرباء بشكل أفضل. كما ستعمل شراكة مورو مع "بيدجلي" على تعزيز العمليات التي تعتمد على البيانات لدعم كفاءة الطاقة وإدارة شبكة الكهرباء بشكل فعَّال.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي في شركة "مورو": "مع التوجه العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وارتفاع تكلفة انتاجها، فإن تمكين مستخدمي الطاقة من معرفة سلوكهم الاستهلاكي الفردي أصبح أمراً ضرورياً. وأثبتت "بيدجلي" عن خبرة متميزة في تحسين إشراك المتعاملين من خلال الذكاء الاصطناعي حول العالم. ويسعدنا أن نكون أحد شركائهم الاستراتيجيين لتقديم هذه التقنية الرائدة إلى جمهور واسع من المستخدمين في الشرق الأوسط".

ومن خلال قاعدة شركاء تصل إلى 50 شركة عالمية لبيع الطاقة بالتجزئة وهيئات توفير الكهرباء، تقوم تحليلات البيانات من شركة "بيدجلي" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بتقديم تقارير سهلة الفهم عن الطاقة المنزلية، وبيانات استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى نصائح مخصصة لترشيد استهلاك الطاقة لأكثر من 30 مليون منزل وشركة. وإلى جانب ذلك، ونظراً للأحمال الزائدة مثل انتشار السيارات الكهربائية فإن منصة "يوتيلتي أيه أي" UtilityAI من "بيدجلي" الحائزة على براءة اختراع تساعد هيئات توفير الكهرباء وشركات الطاقة على استخدام أنماط السلوك القائمة على البيانات للتخطيط الفعَّال والاستباقي لتغييرات الطلب عبر شبكتهم ومن خلال استخدام بيانات المتعاملين الكاملة بدلاً عن أخذ العينات أو الاستطلاعات. كما تساعد "بيدجلي" على اتخاذ القرارات الذكية التي تساهم في تحسين إدارة الطاقة بشكل كبير لكل من مزودي الطاقة وقاعدة متعامليهم.

من جانبه، قال "غوتام اغاروال"، كبير مسؤولي الإيرادات في "بيدجلي": "إننا نشيد بشركة مورو من منطلق موقعها كشركة رائدة في مجال الابتكار والتي تحرص على توفير تجارب استثنائية لعملائها. ومن خلال التكنولوجيا المتقدمة وباستخدام العدادات الذكية، تساعد حلول "بيدجلي" في توفير الطاقة والتكلفة، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان مستقبل مستدام".

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