كارفور تطلق برنامج "مسارات" التزاماً منها بمبادرة توطين الوظائف

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج "مسارات"، المبادرة الرامية إلى تحقيق النمو وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر الإماراتية العاملة في الصفوف الأمامية، وقادة المستقبل، ورؤساء الأقسام والإدارات، ومديري المتاجر. وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان كارفور الرائدة في قطاع التجزئة عن توظيف أكثر من 1000 إماراتي منذ عام 2021، حيث تواصل شركة "ماجد الفطيم" جهودها لتحقيق هدفها المتمثل في تأمين وظائف إضافية لنحو 3000 إماراتي بحلول عام 2026.

وسيتيح هذا البرنامج – الذي يستفيد من خدمات "أكاديمية تجارة التجزئة" التي أطلقتها شركة "ماجد الفطيم" للموظفين الذين يديرون عمليات كارفور – للمتقدمين الإماراتيين المقبولين، الحصول على التدريب والإرشاد والتوجيه من شركاء التعلم الدوليين لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة". وتتماشى المبادرة الجديدة بشكلٍ كامل، مع "نافس"، البرنامج المتميز لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى دعم الكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة، وذلك تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين".

وبهذه المناسبة، قال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "سيُمكن برنامج "مسارات" آلاف الإماراتيين الموهوبين والطموحين من تحقيق النجاح من خلال إتاحة فرص التطوير والتدريب المهني وصقل المهارات. ويمثل البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع برنامج "نافس"، حجر الأساس ونقطة انطلاق مميزة وداعمة لإطلاق مسيرة مهنية ناجحة في مجال التجزئة لأكثر من 3000 زميل إماراتي بحلول عام 2026. سنواصل التزامنا بدعم مسيرة نمو وتطوير جميع زملائنا في كارفور، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأنهم ثروتنا الحقيقية وأساس نجاحنا".

يتضمن برنامج "مسارات" خمس مراحل رئيسية، وتشمل المرحلة الأولى المهام والأدوار الموكلة إلى العاملين في الخطوط الأمامية، وتغطي المراحل الأخرى الإدارة على صعيد المناطق بهدف تعزيز الخبرات عبر مختلف الوظائف. وبالإضافة إلى تنمية المهارات الأساسية الخاصة بالمهام الوظيفية، سيتم مكافأة المشاركين من خلال حوافز مالية وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق التقدم في مسيرتهم المهنية. ويؤكد إطلاق برنامج "مسارات" الجديد، إلى جانب إطلاق أكاديمية تجارة التجزئة الخاصة بشركة "ماجد الفطيم" قبل أربع سنوات، على مكانة الشركة البارزة كبيئة عمل عالمية رائدة تستقطب وتحتضن المواهب والابتكار.

منذ إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021، قامت كارفور بتعيين أكثر من 1000 إماراتي في مختلف الوظائف، ويمثل المواطنون الإماراتيون حالياً أكثر من 6% من إجمالي القوى العاملة الوطنية.

وحازت جهود شركة "ماجد الفطيم" والتزامها طويل الأمد بتمثيل القوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص على تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2021. ويُعتبر برنامج "مسارات" واحداً من العديد من المبادرات التي تركز على التقدم المهني للمواهب والكفاءات الوطنية في أماكن العمل في دولة الإمارات.

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