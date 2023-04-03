101 % نمو مبيعات الشقق في دبي بالربع الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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بلغت مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 42.2 مليار درهم قيمة 21670 صفقة بيع، مسجلة بذلك نمواً بنحو 101 % في قيمة المبيعات و81 % في عدد الصفقات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تسجيل 11956 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 21 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

واستحوذت الشقق على 48.3 % من إجمالي مبيعات عقارات دبي خلال أول 3 أشهر من 2023 والتي بلغت 87.3 مليار درهم، كما وصلت حصتها من إجمالي صفقات البيع المسجلة خلال هذه الفترة والتي بلغت 30903 صفقات إلى 70 %.

ووفق بيانات الدائرة، فقد تم تسجيل 12980 صفقة بيع لشقق سكنية على الخريطة بقيمة 28.3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أي ما يمثل 67 % من إجمالي مبيعات الشقق السكنية ونحو 60 % من عدد صفقات البيع خلال هذه الفترة، فيما سجلت الشقق السكنية الجاهزة 8690 صفقة بيع بقيمة 13.9 مليار درهم.

وشهد شهر مارس الماضي 8747 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 15.7 مليار درهم، تضمنت 5272 صفقة بيع لشقق على الخريطة بقيمة 9.9 مليارات درهم و3475 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 5.7 مليارات درهم.

وكان شهر فبراير قد سجل 5883 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 11.8 مليار درهم، توزعت على 3342 صفقة بيع لشقق على الخريطة بقيمة 7.8 مليارات درهم إلى جانب 2541 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 3.9 مليارات درهم.

وخلال يناير من العام الجاري، سجلت سوق الشقق السكنية في دبي 7040 صفقة بقيمة 14.6 مليار درهم، تضمنت 4366 صفقة بيع لشقق على الخريطة بقيمة 10.7 مليارات درهم إضافة إلى 2674 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 4.1 مليارات درهم.

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