20.7 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي العقاري بالربع الأول

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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بلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي 20.7 مليار درهم، عن 4600 معاملة للبيع والرهن العقاري، تمت خلال الربع الأول المنقضي من العام الجاري 2023، وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل، أبانت زخماً في حركة السوق العقاري منذ بداية العام الجاري، من حيث قيمة وعدد العقارات المباعة خلال تلك الفترة، استناداً لحركة المشاريع الواسعة بالقطاع الإنشائي العقاري، سواء على صعيد الفيلات أو الأبراج السكنية، لا سيما في مناطق الاستثمار والمشاريع المتاحة لتملك الأجانب، مع التنوع الواضح في مستويات رفاهية الوحدات والأسعار التنافسية السائدة، التي استقر عليها السوق منذ العام الماضي.

وحقق السوق نشاطاً واضحاً في البيع المباشر للعقارات، مقابل تقلص نوعي في معاملات الرهن العقاري عبر المصارف، وفق المؤشرات الحديثة للتداولات، وأنشطة السوق العقاري بمنصة «داري» التابعة للدائرة، حيث اختصت العقارات المباعة بحصة 66 % من إجمالي حصيلة التداولات، مقابل 33 % كحصة للعقارات المرهونة.

وقفزت أنشطة العقارات المباعة بنسبة 200 % في حصيلة البيع، خلال الفترة الأولى من العام الجاري، بإجمالي قيمة 13.7 مليار درهم، عبر 2689 معاملة، مقارنة بقيمة 4.5 مليارات درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، كمحصلة 1869 معاملة بيع، بينما حقق السوق فارقاً بلغ 61 %، وأكثر من 5.2 مليارات درهم عن أكبر قيمة ربعية للمبيعات العقارية، سجلها عام 2022 في الربع الأخير منه، بإجمالي 8.5 مليارات درهم، عن 3 آلاف معاملة بيع عقارية.

وتركزت الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات بالربع الأول 2023 في بيع الوحدات الجاهزة، بإجمالي حصيلة 7.5 مليارات درهم عن حوالي 966 وحدة مباعة، بنسبة 37 % من إجمالي الوحدات، مقابل قيمة بلغت 2.9 مليار درهم عن 985 وحدة في الربع الأول من العام الماضي، بينما حققت المبيعات على الخارطة أو المخطط، قيمة مبيعات إجمالية 6.2 مليارات درهم، حيث اختصت بنسبة 64 % من إجمالي عدد الوحدات المباعة في البيع على مدار الربع الأول، بإجمالي 1723 وحدة، مقابل بيع 884 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، حققت حصيلة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم.

على جانب آخر، أظهرت بيانات المنصة أن عدد معاملات الرهن العقاري، قد تقلصت خلال الربع الأول من العام الجاري، لتقارب 2000 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات درهم، مقابل 8 مليارات درهم في الربع الأول من 2022، عن ألفي معاملة أيضاً، تمت خلال تلك الفترة.

وتوضح السلسلة الزمنية لنشاط الرهون العقارية، تماثل أداء السوق مع بدايات العام الجاري مع الفترات الأولى من العام الماضي، حيث حقق السوق 14 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بواقع 8 مليارات للربع الأول، و6 مليارات للربع الثاني، مقابل قيمة إجمالية بلغت حوالي 20 مليار درهم خلال النصف الثاني، موزعة بقيمة 12 مليار درهم عن الربع الثالث، و8 مليارات عن الربع الأخير، بينما أظهرت مؤشرات السلسلة، بأن السوق قد حقق نتيجة قياسية بالنصف الثاني من 2021، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار درهم، تركزت أكبر قيمة منها في الربع الأخير، بإجمالي 28 مليار درهم، بالإضافة إلى 12 ملياراً حققها السوق في الربع الثالث من نفس العام.

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