40 فعالية ينظمها معهد المحاسبين بالهند في دبي العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي لمدة عام 2023 - 2024، حيث أصبح المحاسب القانوني هاريكيشان رانكاوات رئيساً لفريق القيادة الجديد لأكبر مجموعة محاسبين قانونيين في الإمارات.

وتولى مسؤولية المنظمة من المحاسب القانوني أنوراغ شاتورفيدي، الرئيس السابق مباشرة، بعد فترة سنة واحدة ناجحة.

وستعمل اللجنة التنفيذية الجديدة لمدة عام واحد، وفقاً للوائح المنظمة. وبأكثر من 40 فعالية يتم تنظيمها سنوياً، يعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، أحد أكثر المنظمات المهنية حيوية في الإمارات. ومن حيث العضوية، فهي أيضاً واحدة من أكبر الأعضاء في دولة الإمارات.

وتم انتخاب المحاسب القانوني راجيش كومار سوماني نائباً للرئيس، بينما أصبح المحاسب القانوني جاي براكاش أغاروال السكرتير الجديد. كما تم انتخاب المحاسب القانوني ريشي تشاولا، أمين صندوق معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

ويتألف الفريق القيادي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، من 5 أعضاء تنفيذيين، وتم انتخاب المحاسب القانوني دارماجان باتيري والمحاسب القانوني آشنا مولجاونكار، والمحاسب القانوني ديراج راناساريا، والمحاسب القانوني سانجاي جاجاراني والمحاسب القانوني مالافيكا كوليرا، أعضاء تنفيذيين جدداً.

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