«إتش إس بي سي» يفوز بجائزة يوروموني أفضل بنك دولي في الإمارات للخدمات الخاصة

المصدر: دبي- البيان

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فاز بنك «إتش إس بي سي» HSBC بجائزة أفضل بنك دولي في دولة الإمارات للخدمات المصرفية الخاصة، وذلك ضمن جوائز يوروموني للبنوك الدولية للخدمات المصرفية الخاصة، وهى أكثر الجوائز تميزاً عالمياً، والتي يتم منحها لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.

وقد قام بنك «إتش إس بي سي» في عام 2022، بتوسيع خدماته المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير خدماته للعدد المتزايد من الأثرياء المقيمين من أصحاب الملايين في الدولة.

ويعمل بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة الدولية، على تمكين قاعدة عملائه المتنامية على الاحتفاظ بأصولهم في دولة الإمارات، ولكن في نفس الوقت، يوفر لهم المرونة في إنشاء محافظ مالية، عبر مراكز مالية دولية تابعة له للخدمات المصرفية الخاصة، ما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رئيساً لإدارة الثروات لبنك «إتش إس بي سي»، إلى جانب سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ ولندن.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات، ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «يسعى بنك «إتش إس بي سي»، لأن يكون الشريك المالي الدولي المفضل لعملائنا. ويمثل حصولنا على جائزة أفضل بنك دولي للخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات، بمثابة إشادة قوية، وانعكاس واضح لالتزامنا في تقديم خدمات عالمية المستوى في إدارة الثروات الخاصة لعملائنا من الإماراتيين والمقيمين في الدولة، في ظل تزايد أصحاب الثروات فيها».

ويتوقع أن ينمو عدد أصحاب الثروات في الإمارات بنسبة 39 % بحلول عام 2026، ليصل إلى أكثر من 228 ألف شخص، مقارنة مع 163 ألف شخص ثري لعام 2021، مع تزايد مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

من جانبه، قال فرزاد بليموريا رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «فوزنا بهذه الجائزة، هو دليل على التزامنا الواضح تجاه عملائنا، حيث إنهم أساس عملنا، وكل شيء نقوم به، هو من أجلهم. وينصب تركيزنا على ضمان أن يحصل عملاؤنا على أفضل الخدمات المتميزة في هذا القطاع، مع تقديم حلول عالمية المستوى لاحتياجاتهم المالية والاستثمارية، ونحن بدورنا نشكرهم على ثقتهم بنا وبخدماتنا».

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