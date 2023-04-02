شركات إيطالية تضخ استثماراتها في الإمارات ضمن إنفستوبيا 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت منصة الاستثمار العالمية إنفستوبيا، عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخراً، ومنها إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وهي مفهوم جديد في قطاع الرعاية الصحية، يركز على تحسين جودة الحياة ومسارات العافية، وتعد تكنولوجيا الرعاية الصحية الدقيقة من المكونات الرئيسة لبرنامج العيادات الذكية.

وجاء ذلك خلال توقيع شراكة مع مجموعتي «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار، و«سان دوناتو للمستشفيات الخاصة» الإيطاليتين. وشهد التوقيع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات ورئيس إنفستوبيا، فيما وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وباولو روتيلي نائب رئيس مجموعة «سان دوناتو».

وقد أعلنت المجموعتان «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار و«سان دوناتو للمستشفيات الخاصة»، خلال شهر مارس الجاري، عن استثمار أكثر من 125 مليون يورو، في مشاريع جديدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتشمل بنية تحتية جامعية وعيادات ذكية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «الهدف الرئيس لمنصة إنفستوبيا، يتمثّل في خلق منظومة عالمية للاستثمار في الاقتصادات الجديدة، ومن أبرزها قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يسعدنا أن نشهد إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات، خلال مؤتمر إنفستوبيا 2023، بالتعاون مع مجموعة «جي كي إس دي» للاستثمار، ومجموعة «سان دوناتو للمستشفيات الخاصة»، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه إنفستوبيا اليوم، كوجهة أعمال عالمية، حيث يلتقي المستثمرون والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة».

وقال كمال غريبي رئيس مجموعة «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار: «إن مساهمة دولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال منصة إنفستوبيا، جديرة بالثناء. تهدف إنفستوبيا إلى دفع الاستثمارات العالمية في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية. نحن فخورون جداً بقدراتنا القوية في إدارة وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الوجيزة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي في مجال العلاجات الجينية والخلوية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الخطوات الأخيرة التي تم إحرازها في تطوير الطب الدقيق، بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسنركز اهتمامنا على خلق مزيد من فرص التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة خبرات شركتنا».

كما قال باولو روتيلي نائب رئيس مجموعة «سان دوناتو للمستشفيات الخاصة»، ورئيس جامعة «فيتا-سالوتي سان رافاييل»: «يتم دعم تطوير الطب الدقيق، من خلال التقدم في العلاج والتحرير الجيني، وكذلك الابتكار في التكنولوجيا. بالتأكيد سيحسن التطوير في هذه المجالات نوعية الحياة. ينصب تركيزنا في كل من شركتي «جي كي إس دي» للاستثمار، و«سان دوناتو»، على توفير البنية التحتية للرعاية الصحية، والخبرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، من خلال التركيز على مسارات العافية. نحن فخورون بعلمائنا وفريقنا البحثي، الذي يمتلك عدداً من البرامج البحثية الجارية في مختبراتنا في إيطاليا، بما في ذلك تجديد خلايا الدماغ. نحن نعمل أيضاً على برامج التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحقق فوائد عديدة. يسعدنا أن نكون شريكاً لمنصة إنفستوبيا في عام 2023 لدعم الوعي، وتطوير الرعاية الصحية الحديثة في الطب الدقيق والعلاج والتحرير الجيني».

وتعتبر التكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية، واحدة من القطاعات الرئيسة التي تستهدفها إنفستوبيا، والتي تتمحور رؤيتها حول الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديدة، حيث استضاف مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023، جلسة حوارية بعنوان «الابتكارات في مجال الرعاية الصحية»، وناقش رواد أعمال وأكاديميون ومسؤولون تنفيذيون، الآفاق المستقبلية للابتكار في علوم الحياة، خاصةً في ظل وجود تنبؤات عالمية بأن يكون الطب الدقيق هو الاقتصاد الجديد في مجال التكنولوجيا الحيوية، كما تحدث المشاركون في الجلسة الحوارية عن الاقتصاد البيولوجي، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على الأنشطة البحثية والعلمية الرامية إلى فهم الآليات والعمليات التي تتم على مستوى الجينات والجزيئات.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023، جاءت هذا العام تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، وناقشت ثلاثة محاور، وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو للاقتصاد منخفض الكربون. وتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 2,000 مندوب من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة، من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال، الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة.

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