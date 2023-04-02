85 % من المؤسسات توظف تطبيقات موزعة بين البنى التقليدية والحديثة

المصدر: دبي – البيان

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أظهر تقرير حالة استراتيجية التطبيقات لعام 2023، الصادر حديثاً عن F5، أن 85 % من المؤسسات تشغل استخدامات موزعة للتطبيقات تشمل البنى التقليدية والحديثة وبيئات الاستضافة المتعددة. لكن هذه الاستخدامات الموزعة توجد تعقيدات تشغيلية وتضيف إلى التكلفة، كما تحجب الرؤية، وتزيد من مساحة الأسطح المعرضة للهجمات الرقمية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة F5 عن تقديم قدرات شبكية متعددة البيئات السحابية تساعد في التوسعة السهلة لاستخدام التطبيقات وخدمات الأمن على امتداد واحدة أو أكثر من الخدمات السحابية العامة، والاستخدامات الهجينة، ونقاط الوصول المحلي إلى البيانات، المعروفة بـ «مواقع الحافة».

وتقدم F5 نهجاً قائماً على المنصات يتسم بكونه محايداً من الناحية السحابية ومصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات التطبيقات التقليدية والحديثة، من دون زيادة في التعقيد أو فقدان للقدرة على التحكم الدقيق والرؤية اللازمة. وتؤدي القدرات الجديدة التي أعلنت F5 عن إتاحتها اليوم، وهي Distributed Cloud App Connect وDistributed Cloud Network Connect إلى تعزيز حالات الاستخدام المحسنة القائمة على القدرات الشبكية متعددة البيئات السحابية.

وقال مايكل راو النائب الأول للرئيس والمدير العام لقطاع المنصات السحابية الموزعة والخدمات الأمنية لدى F5، إن الاتصال الآمن بين التطبيقات أضحى هدفاً لكل مؤسسة رقمية، لكنه أشار إلى أن السبيل لتحقيق ذلك «بات يزداد أهمية». وأضاف: «توسع الخدمات السحابية الموزعة كثيراً من قدرتنا على خدمة حالات الاستخدام الهجينة ومتعددة البيئات السحابية لدى العملاء، ما يوفر رشاقة وأمناً لا مثيل لهما للبنية التحتية العالمية وبيئات التطبيقات».

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