أوركارد البريطانية تتوسع في منطقة دبي للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي التوسعات الجديدة لسلسلة مشاريع حضانات أوركارد البريطانية (BON) المتخصصة بالتعليم المبكر الأكبر والأسرع نمواً وهو أحدث فرع في منطقة دبي للاستثمار (DIP)، بحضور الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبحضور كبار المسؤولين من مختلف الإدارات الحكومية الأخرى.

وتعد (BON) أول الحضانات في المنطقة تتبع نظام التعلم القائم على المشاريع مع التركيز بنسبة 100 % على تنمية الطفل وإنجازه وفقًا لأحدث المناهج الدراسية في المملكة المتحدة. حيث يتم تصميم وتنفيذ كل نشاط للصغار بناءً على اهتماماتهم وشغفهم."

وخلال افتتاح المنشأة الجديدة في منطقة دبي للاستثمار (DIP)، قال الدكتور عبد الله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية:" أن مراكز الطفولة المبكرة تنشئ روابط قوية داخل المجتمعات وتغذي الشعور بالانتماء بين الأطفال وأسرهم. نظرًا لأن فوائد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أصبحت أكثر وضوحًا للمجتمعات، فإننا نتطلع إلى رؤية العديد من المراكز تفتح أبوابها في دبي ونرحب بآخر إضافة من فرع حضانة أوركارد البريطانية إلى مجمع دبي للاستثمار حيث أن لدى حضانة أوركارد البريطانية تاريخ طويل في توفير التعليم والرعاية في دبي.

وقالت الدكتورة فاندانا غاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لحضانة أوركارد البريطانية، ". فقد رسخت دولة الإمارات مكانتها كقائدة في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم، ونحن سعداء بالمساهمة في قصة النجاح هذه تماشياً مع رؤية قادة وحكام الإمارات. كما يمثل افتتاح فرع مجمع دبي للاستثمار بالنسبة لنا علامة فارقة في إطار إنشاء مساحات كبيرة ومستدامة."

وقد أثبتت الأبحاث ان مرحلة ما قبل المدرسة هي الأكثر أهمية لسنوات الدراسة، ومسعانا هو أن نظل في طليعة توفير بيئة تعليمية محبة وصحية لأطفالنا الصغار. فنحن نقدم نهجًا شاملاً للتعلم، ونعمل على تنمية الطفل المعرفية والجسدية والإبداعية والاجتماعية بالإضافة إلى دعم الآباء في رحلتهم الأبوية".

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