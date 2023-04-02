40 فعالية ينظمها معهد المحاسبين القانونيين في الهند في دبي العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي لمدة عام 2023-2024، حيث أصبح المحاسب القانوني هاريكيشان رانكاوات رئيساً لفريق القيادة الجديد لأكبر مجموعة محاسبين قانونيين في الإمارات.

وتولى مسؤولية المنظمة من المحاسب القانوني أنوراغ شاتورفيدي، الرئيس السابق مباشرة، بعد فترة سنة واحدة ناجحة.

وستعمل اللجنة التنفيذية الجديدة لمدة عام واحد، وفقاً للوائح المنظمة. وبأكثر من 40 فعالية يتم تنظيمها سنوياً، يعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، أحد أكثر المنظمات المهنية حيوية في الإمارات. ومن حيث العضوية، فهي أيضاً واحدة من أكبر الأعضاء في دولة الإمارات.

وتم انتخاب المحاسب القانوني راجيش كومار سوماني نائباً للرئيس، بينما أصبح المحاسب القانوني جاي براكاش أغاروال السكرتير الجديد. كما تم انتخاب المحاسب القانوني ريشي تشاولا، أمين صندوق معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد يوم الأحد.

كما يتألف الفريق القيادي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، من خمسة أعضاء تنفيذيين. تم انتخاب المحاسب القانوني دارماجان باتيري، والمحاسب القانوني آشنا مولجاونكار، والمحاسب القانوني ديراج راناساريا، والمحاسب القانوني سانجاي جاجاراني، والمحاسب القانوني مالافيكا كوليرا، أعضاء تنفيذيين جدداً.

وقال المحاسب هاريكيشان رانكاوات رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي: «إنه لشرف وامتياز أن أخدم واحدة من أكبر المؤسسات المهنية وأكثرها حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشكر جميع الزملاء الأعضاء في معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، على ثقتهم بنا».

«من خلال مهنيتهم، يلعب أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في الهند دوراً كبيراً في مساعدة شركات القطاع الخاص على الازدهار في هذا الجزء من العالم. العديد من زملائنا الأعضاء هم قادة أعمال في حد ذاتها، بينما يقود آخرون شركاتهم كرؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين، وأدوار مهمة أخرى. للمضي قدماً، سنضمن أن يلعب معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، دوراً أكثر ديناميكية في مساعدة الشركات على النمو، ونخطط لتنظيم المزيد من الأحداث على مدار العام».

يضم «المحاسبون القانونيون العالميون» 15 معهداً، يعمل بها أكثر من 1.8 مليون محاسب قانوني وطالب في 190 دولة، وفي الوقت الحاضر، هناك حوالي 351,000 محاسب قانوني مؤهل، أعضاء في معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، ومقره في الهند وخارجها، و2,00,000 مساعد مقال. كما أن هناك حوالي 750,000 طالب مسجلين في دورة المحاسب القانوني، التي يقدمها معهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، في الوقت الحالي. ولمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي، وفي الوقت الحالي، حضور في عدد 47 دولة، وله 44 فرعاً، و33 مكتباً تمثيلياً في 77 مدينة عالمية، كما أن له مكاتب خارجية في كل من دبي وسنغافورة.

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