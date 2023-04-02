رجال أعمال: استشراف المستقبل نهج الإمارات في تحقيق التقدم والازدهار

المصدر: دبي - البيان

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أشاد رجال أعمال بدولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، مؤكدين أنها قرارات تستشرف المستقبل كدأب ونهج الإمارات دائماً في تحقيق التقدم والازدهار.

وقال يوسف علي موسيليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو هايبر ماركت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، والتي ستقود دولة الإمارات إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار».

وأضاف: «أدعو الله عز وجل أن يوفقهم لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم المباركة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة».

وقال د. آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إستر دي إم للرعاية الصحية: «نبارك لسمو الشيوخ هزاع بن زايد وطحنون بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تؤكد النهج والفكر الحكيم لقيادتنا الرشيدة التي تستشرف المستقبل لتستكمل مسيرة التقدم والازدهار والنهضة والاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة».

وأضاف: «يمثل تعيين القادة الموهوبين الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الطريق لمستقبل واعد لدولة الإمارات، يتشكل من خلال التفكير المستقبلي والمعرفة العميقة والأفكار المبتكرة، وما زلنا ملتزمين بدعم دولة الإمارات في مسيرة تقدمها».

وأضاف: «نستبشر خيراً بأن القادم أفضل لدولة الإمارات الحبيبة بوجود قيادة حكيمة ذات رؤية طموحة تتطلع للوصول بالإمارات إلى أعلى المراكز ضمن أفضل المؤشرات العالمية، والتي تعمل من أجل تحقيق وثيقة مبادئ الخمسين، التي أكد عبرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات وجهة واحدة، واقتصاد واحد، وعلم واحد، ورئيس واحد، وسيعمل الجميع فريقاً واحداً خلال الخمسين عاماً المقبلة».

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