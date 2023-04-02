«فورسيزونز» تطرح تجارب مميزة خلال الشهر الفضيل

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت علامة «فورسيزونز» عن إطلاق تجارب استثنائية بمناسبة شهر رمضان المبارك في منتجعها الشاطئي الفاخر وفندقها الأنيق بقلب دبي.

ويحظى الضيوف في هذا العام بتجارب مستمدة من الثقافة العربية الأصيلة في الإمارة، في استعادة لمشهد الصحراء العربية وما تحمله كثبانها الرملية وأفقها الرحب وطبيعتها المتنوعة من قيمة ثقافية لسكان المنطقة، الذين اعتمدوا على النجوم لإرشادهم خلال أسفارهم الطويلة للوصول إلى وجهات جديدة.

ويقدم منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا لضيوفه تجارب متنوعة، في موقعه المثالي بجانب الشاطئ. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من التجارب المميزة ضمن أجواء المنتجع المريحة، بما في ذلك بوفيه مطعم سوق المناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجربة الإفطار والسحور في صالون شاي.

يقدم صالون شاي الفاخر قائمة إفطار محددة وعروض سحور محضرة حسب الطلب لشهر رمضان المبارك، حيث يحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بتجربة تناول طعام جديدة مع العائلة والأصدقاء ضمن أجواء المطعم وديكوراته الرمضانية التقليدية.

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