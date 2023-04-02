«أوبو» تطرح «رينو T8» احتفالاً بشهر رمضان المبارك

المصدر: دبي - البيان

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طرحت «أوبو»؛ العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، أحدث التقنيات التي تتيح للمستخدمين تخليد لحظات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء والتواصل مع الأحبة حول العالم بإطلاق هاتف «رينو T8» في الإمارات بحلول شهر رمضان الفضيل.

فبينما نحتفل بقيم رمضان كالوحدة والتكافل والمحبة، يمكن لمستخدمي أوبو الاستمتاع بأجواء ومبادرات الشهر الفضيل وتخليد أجمل اللحظات مع نظام التصوير فائق الوضوح الخاص بـهاتف رينو8 5G T الذي يتيح التقاط صور عالية الجودة بتفاصيل رائعة.

ومع وجود كاميرا الهاتف الرئيسية التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل ضمن سلسلة هواتف رينو لأول مرة، بات يمكن للمستخدمين التقاط صور بجودة احترافية تعبر عن أسلوبهم الخاص بإبداع، وتخليد اللحظات من منظور مختلف.

ومع هاتف رينو8 5G T لن يفوت المستخدمون الآن أية تفاصيل في رمضان سواء جمعات الإفطار الكبيرة أو الفوانيس والزينة التي تضيء البيوت، وبفضل تقنية تجميع البيانات نونا بيكسل بلاس وخوارزمية أوبو لدقة الصور الفائقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تلتقط كاميرا البورتريه التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل صوراً فائقة الوضوح وعالية الدقة دائماً.

مما يوفر للمستخدمين المزيد من إمكانيات قص وتعديل الصور بفضل قدرة تكبير الصور البانورامية التي توفر تفاصيل كافية تمكنكم من تشكيل صور مختلفة تماماً من خلال اقتصاص الصور الأصلية بكل سهولة.

ولمن يتطلعون للمزيد من ميزات وقدرات التصوير، الآن مع تقنية تركيز الأضواء وخاصية التصوير فائق الوضوح وفيديو العرض المزدوج وغيرها من الميزات، بإمكان المستخدمين التقاط صور بجودة احترافية تعبر عن أسلوبهم الخاص مع هاتف رينو8 5G T.

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