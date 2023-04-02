«ميرال» تستهدف جذب 25 مواطناً سنوياً لبرنامج «مهاراتي»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكدت مريم المشرخ، مديرة الموارد البشرية في شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الكوادر الوطنية ومساعدتها على الانضمام لقطاع السياحة والترفيه وقيادة مسيرته.

وأوضحت – في تصريحات خاصة لـ «البيان» - أن شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي أطلقت برنامج «مهاراتي» ويقوم حالياً بتدريب 22 مواطناً ومواطنة.

مشيرة إلى أن مدة التدريب بالبرنامج تستمر سنتين لضمان استعداد مزيد من الشباب الإماراتي للانضمام لقطاع السياحة. وأكدت أنه تم توظيف 3 مواطنين بدوام كامل بعد تلقيهم التدريب اللازم ضمن البرنامج، مشيرة إلى أنه يستهدف جذب ما بين 20 إلى 25 مواطناً كل عام بهدف إعداد الخريجين الجدد والمواطنين الإماراتيين غير الموظفين وإرساء الركائز الأساسية لتطورهم المهني.

وأضافت إن البرنامج يزود المشاركين بالأدوات اللازمة لصقل وتعزيز إمكاناتهم وخبراتهم ومهاراتهم القيادية ضمن قطاعات السياحة والترفيه، كما يساعدهم في الوقت نفسه على اكتساب الخبرات اللازمة للانضمام لشركات القطاع.

قطاع السياحة

وقالت مديرة الموارد البشرية في شركة «ميرال»: «مع ازدهار قطاع السياحة والترفيه وجب التركيز بشكل أكبر على تنمية مهارات العاملين في القطاع ورفده بالمزيد من المواهب، تم تطوير برنامج «مهاراتي»، الذي يهدف إلى استقطاب المزيد من المتدربين من مواطني الدولة، من خلال توفير نهج تدريبي عملي من أعلى المستويات في واحد من أكثر القطاعات أهمية في العالم.

ويأتي تطوير البرنامج كإحدى خطط ميرال لتطوير قطاع السياحة والترفيه في الإمارات.

وأضافت إن البرنامج يدعم المتدربين الذين يتطلعون إلى اتخاذ خطوات متقدمة في مساراتهم المهنية، من خلال بناء قدراتهم وتنميتها لمواكبة متطلبات العمل في قطاع السياحة والترفيه واطلاعهم على آليات ونظم العمل المتبعة، بالإضافة إلى منحهم الخبرات والمهارات اللازمة ليصبحوا جزءاً من القوى العاملة التي تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات».

وتابعت: «برنامج «مهاراتي» خير مثال للبرامج التي تساعد على دعم استراتيجية حكومة الإمارات للتوطين، وتطوير المواهب الإماراتية، وتعزيز إمكاناتهم ومهاراتهم القيادية، وتقديم الخبرات اللازمة لهم للانضمام إلى القوى العاملة بعد الانتهاء من البرنامج، والمشاركة في تطوير الاقتصاد الإماراتي».

وأكدت مريم المشرخ أن برنامج «مهاراتي» يواكب النمو الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه، خصوصاً مع زيادة إيرادات الإمارات من قطاع السياحة.

لذلك وجب علينا التركيز على مثل هذه البرامج لدعم نمو القطاع. ودعت المشرخ المواهب الإماراتية للانضمام إلى قطاع السياحة الواعد، وبدء مسيرتهم المهنية في قطاع يتيح لهم فرصة المساهمة في تطوير وتقدم دولة الإمارات.

فرصة للتحويل

وتحدث عدد من خريجي برنامج «مهاراتي» والذين يعملون حالياً في أقسام مختلفة في «ميرال» عن تجربتهم عند الانضمام إلى البرنامج وكيف ساهم في تطورهم، حيث أكد عبدالله الخوري من قسم المحاسبة في ميرال أهمية البرنامج.

وقال: «يوفر برنامج «مهاراتي» فرصة لتحويل المعرفة لخبرة عملية وتطبيقها على أرض الواقع وميدان العمل، كما يمنح البرنامج المهارات التي يحتاجها الفرد ليندمج في سوق العمل بسلاسة وفعالية، مثل مهارة التأقلم والتواصل». وعن التحديات التي واجهته خلال البرنامج، ذكر أنه تجاوز بعض الصعوبات خلال الأيام الأولى كالاندماج والتأقلم في البيئة الجديدة بفضل مساعدة وتشجيع المسؤولين والزملاء.

وقال المتدرب وليد الحوسني من قسم الموارد البشرية في «ميرال»: «ما دفعني للانضمام لبرنامج «مهاراتي» إيماني بأنه يتيح للخريجين الجدد فرصة اكتساب مهارات وقدرات جديدة تساهم في تحسين القدرات المهنية، بالإضافة إلى توفير الخبرة الكافية التي تؤهل المتدرب لتحقيق التميز الوظيفي.

وتكمن أهمية البرنامج في تحصيل الخبرة لمواجهة التحديات في بيئات العمل المختلفة، حيث يؤثر إيجابياً على شخصية المتدرب من خلال صقلها بالمهارات التي يستفيد منها في سوق العمل، والاستعداد النفسي والذهني لتأدية المهام المطلوبة في الفترة المحددة بكفاءة واحترافية عالية تؤهله للمضي قدماً في مسيرته المهنية».

وقالت مريم آل رحمة من قسم التطوير في «ميرال»: «مشاركتي في «مهاراتي» فرصة متميزة لتحقيق التطور المهني وصقل المهارات واكتساب الخبرات اللازمة في سوق العمل».

وتابعت: «أصبحت على دراية بمتطلبات العمل ضمن مجالات السياحة والترفيه، إلى جانب تطوير مهارات جديدة للعمل الجماعي بصورة أكثر كفاءة وفعالية». ووجهت مريم الشكر للقائمين على البرنامج وقالت: «تجربة متميزة وأشكر «ميرال» على إتاحة هذه الفرصة النوعية لي ولجميع المهتمين بقطاع السياحة والترفيه.

حيث شكل برنامج «مهاراتي» نافذة للتعرف على هذا المجال عن قرب، واكتساب مهارات جديدة وبناء علاقات مع رواد القطاع بما ساهم في صقل خبراتنا العملية».

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