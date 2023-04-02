«المالية»: 28.6 % نمو الإيرادات الحكومية في 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلنت وزارة المالية نتائج إحصاءات مالية الحكومة النهائية للسنة المالية المنتهية في عام 2022، عملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ووفق رصد لـ«البيان»، أظهرت النتائج ارتفاعاً بقيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 463.9 مليار درهم في 2021 إلى 596.8 مليار درهم في 2022 بنحو 28.65 %، وزادت إيرادات المساهمات الاجتماعية 177 %، من 13.5 مليار درهم في 2021 إلى 37.4 مليار درهم في 2021.

وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوالي 240.6 مليار درهم خلال 2021 مقارنة بـ251.8 مليار درهم خلال 2021، مسجلة تراجعاً 4.45 %، وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد النفقات، أشارت النتائج إلى انخفاض قيمة النفقات على مستوى الدولة من 402.4 مليار درهم خلال عام 2021، إلى 401.05 مليار درهم عام 2022 أي بنسبة 0.35 %، في حين تراجعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 0.36 % عام 2022، لتبلغ 381 مليار درهم، مقارنة بـ 382.4 مليار درهم في 2021.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

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