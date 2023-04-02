«اعرف عميلك» تدعم المدفوعات الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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يعزز تطبيق تقنيات حلول الجيل الجديد من «اعرف عميلك» نضوج قطاع المدفوعات الإلكترونية في الإمارات المتوقع أن تنمو قيمته بنحو 8 % سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة، لتبلغ أكثر من 39 مليار دولار بحلول عام 2027، فيما ستسهم التجارة الإلكترونية بشكل رئيس في زيادة الطلب.

وقال أحمد جمال مدير عام ورئيس المبيعات في «شوفتي برو»:

إن الجيل الجديد من تقنيات «اعرف عميلك» تشمل تكنولوجيا التعرف إلى الوجه وتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحقق الآني من الوثائق المحررة باللغة العربية، التي تعتمد على تقنية التعرف البصري على الحروف OCR، التي تسمح باستخراج النصوص بدقة نسبتها 99 %.

وحول أهمية تطبيق معايير «الحوكمة والمخاطر والامتثال» المعروفة بـ (GRC) في تعزيز سوق الدفع الإلكتروني، قال جمال: «إن الأمر يتجاوز الدفع الإلكتروني، حيث إن احترام هذه المعايير جزء لا يتجزأ من أولويات دول الشرق الأوسط التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية بين المراكز الاقتصادية الدولية.

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