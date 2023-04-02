أسهم الإمارات تضيف 111 ملياراً لرأسمالها السوقي

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 111 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.206 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 3.317 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 2.721 تريليون درهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية، و595.9 مليار درهم على سوق دبي المالي.

وصعدت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 3 أشهر بقيمة تجاوزت 121.73 مليار درهم، موزعة بواقع 102.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و19.04 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 21.8 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 1216.2 صفقة.

وكان أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في 3 أشهر «أدنوك للحفر» مع صعوده 32.55%، و«أمريكانا للمطاعم» 28.28%، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» 22.19%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 9.55%، وأبوظبي للموانئ 9.41%، والدار العقارية 4.97%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في 3 أشهر مستقطباً سيولة بأكثر من 37.23 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 8.72 مليارات درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 6.48 مليارات درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع في الربع الأول من 2023 «الخليج للملاحة» 46.1%، و«إمباور» 34%، و«إعمار للتطوير» 27.5%، ومصرف عجمان 25%، وبنك المشرق 22.96%، وسالك 20.5%، وأمانات القابضة 11%، وديوا 9%، ودبي للاستثمار 6.5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 6.4 مليارات درهم في 3 أشهر، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 1.98 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 1.53 مليار درهم.

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