«أڤيڤا» تنتقل إلى نموذج أعمال لدعم الابتكار في القطاع الصناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أڤيڤا، الشركة المتخصصة في قطاع البرمجيات الصناعية، عن انتقال كل خدماتها ومنتجاتها إلى نموذج أعمال يعتمد على الاشتراكات. ولتسريع الوصول إلى الحلول الحديثة وتلبية احتياجات الأعمال المعاصرة، أصبح بوسع العملاء استبدال تراخيصهم الحالية باشتراكات تشتمل على أي مزيج من الحلول السحابية أو الهجينة أو المقدمة في مكاتبهم، وذلك ضمن دورة حياة القطاع الصناعي للتصميم والتشغيل والتحسين.

ويمثل برنامج الاشتراك AVEVA Flex ثورة في كيفية شراء واستخدام البرمجيات الصناعية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض التكاليف المدفوعة مقدماً بنسبة تصل إلى 65 %، بينما يسمح بمزيد من المرونة وقابلية التوسع استجابة للتغير في احتياجات الأعمال ومعايير القطاع والمتطلبات التنظيمية.

أما التراخيص الجديدة لأهم حلول الهندسة والعمليات في مجموعة برمجيات أڤيڤا فقد تحولت إلى نظام يقتصر على الاشتراكات فقط، بحيث وضعت الشركة مستهدفاً لتحويل 80 بالمائة من تراخيص العملاء من رخص دائمة إلى اشتراكات بحلول العام 2025.

وقال سعدي كرماني، نائب الرئيس للمنصات السحابية والأعمال الرقمية لدى أڤيڤا: «يمكن للشركات الصناعية التي تتبع مقاربة هجينة في هيكلية برمجياتها أن تستفيد من المزايا الإضافية لمرئيات البيانات والوظيفة العملية التي توفرها الحلول السحابية، وذلك دون الحاجة إلى التخلي عن الأدوات التي تحتاج إليها في مقرها. ولهذا فإننا نقدم برنامجاً موحداً للاشتراكات يتضمن كل الحلول من الحافة إلى البنية السحابية ومن الهندسة إلى العمليات التشغيلية، ليمكّن فرق العمل من التواصل والتعاون فيما بينها بطرق جديدة ومرنة».

وأضاف: «بخلاف البرمجيات التقليدية التي يمثل امتلاكها حافزاً لاستعمال البرمجيات القديمة وغير المدعومة مع مرور الوقت، فإن برنامج AVEVA Flex يضمن الحصول على أحدث الإصدارات من برمجياتكم ومعرفة تكلفة ما تستخدمونه من برمجيات».

يذكر أن شركة European Energy تستخدم حلول الهندسة الموحدة من أڤيڤا AVEVA Unified Engineering في البنية السحابية لإتاحة تدفق العمل الهندسي الآمن والقابل للتوسع عبر كل أعمالها العالمية، ولدعم أحدث مشاريعها ضمن منظومة Power-to-X – وهي تقنية تنتج الميثانول الأخضر من خلال مصادر متجددة لطاقة الرياح والشمس والنفايات الحيوية. ومع توسع المشاريع حول العالم، يسمح نموذج الاشتراك المرن بالبرمجيات بمزيد من التحكم والمواءمة بين استثمارات التكنولوجيات ومتطلبات الأعمال.

ومن جانبه قال ميكالا مولفاد تيم، المدير الأول للمشاريع لدى European Energy: «تتمثل رؤيتنا في أن نكون القوة العالمية الأبرز في دعم الانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة. ولتحقيق ذلك، لا بد لنا من الاستعانة بمقاربات مبتكرة، وهنا تبرز ميزة نموذج AVEVA Flex الذي يزيل العديد من العقبات في طريق الابتكار وسيكون داعماً لنا في نجاحنا».

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