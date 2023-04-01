شراكة بين بهوان سايبرتك وسمارتردي لتعزيز القدرات الأمنية للعملاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بهوان سايبرتك، المزود العالمي لحلول التحول الرقمي، عن شراكة عالمية مع سمارتردي، وهي منصة متكاملة لإدارة مخاطر الأمن وتكنولوجيا المعلومات اليوم. ستساعد الشراكة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على بناء قيمة رقمية على نطاق واسع، وتنفيذ أطر لإنشاء أنظمة بيئية مدركة للمخاطر، وتعزيز الأمن الأساسي.

وكشفت زيادة الرقمنة عن نقاط الضعف، ما أجبر المؤسسات الموجهة للعملاء على إعطاء الأولوية لبرامج الأمان. شركة أنظمة معلومات الكمبيوتر، التي تتعامل مع الوتيرة السريعة للتحول الرقمي، تتحول من التدابير التفاعلية إلى الاستراتيجيات الاستباقية للتعامل مع المخاطر المعقدة. سيساعد إطار إدارة المخاطر المتكامل المؤسسات على تقييم المخاطر ومراقبتها ورصدها على المدى القريب والبعيد، ما يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار للتخفيف من التهديدات.

تقدم شراكة بهوان سايبرتك وسمارتردي منصة متكاملة لإدارة المخاطر والتقييم مصممة للتكامل مع الأنظمة والأدوات الحالية، لربط المخاطر وتحديد أولوياتها وتحليلها بشكل مستمر. يركز سمارتردي على سهولة الاستخدام وجودة البيانات للتخفيف من تحديات جهود معالجة المخاطر اليومية. من ناحية أخرى، سيوفر الجيل القادم من «إطار عمل تدفق القيمة» من بهوان سايبرتك، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع التركيز بشكل رئيسي على «تقديم القيمة»، رؤية شاملة لأصحاب المصلحة في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، إضافة إلى المقاييس الرئيسية في برامج خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والاستعانة بمصادر خارجية.

وقال فيش سرينيفاسان، نائب الرئيس التنفيذي، بهوان سايبرتك: «تتطلب مناظر الأعمال التجارية اليوم تقييماً شاملاً للمخاطر ومنهجيات الإدارة لبناء المرونة، وضمان الاستمرارية، وإضافة القيمة. نحن سعداء بهذه الشراكة العالمية مع سمارتردي. تم توقيت التعاون بشكل مثالي، لأنه يأتي في وقت من المتوقع أن تتضاعف فيه استثمارات التحول الرقمي تقريباً في هذه المنطقة».

تم اختيار بهوان سايبرتك وسمارتردي أخيراً لتوفير منصة متكاملة لإدارة المخاطر من قبل أحد أكبر مزودي الرعاية الصحية في دبي. من خلال الشراكة، كان مزود الرعاية الصحية قادراً على دمج أنظمة تشغيل تكنولوجيا المعلومات والأمان الخاصة به، وأتمتة العديد من العمليات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وتحسين إدارة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأضاف فيش سرينيفاسان: «نحن واثقون من تكرار النشر الناجح لحل إدارة مخاطر المؤسسة لأكبر مزود للرعاية الصحية في دبي لعملاء آخرين في جميع أنحاء المنطقة».

قامت بهوان سايبرتك بمساعدة العملاء على تغيير الطريقة التي يؤدون بها أعمالهم من خلال حلولها المبتكرة وخدماتها عالية الجودة منذ إنشائها. من خلال شعار «العميل أولاً»، تركز بهوان سايبرتك على إنشاء حقوق ملكية فكرية فريدة من نوعها وتقدم قيمة كبيرة للشركات.

وقال فيجاي سوندهار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارتردي: «تقود بهوان سايبرتك الطريق في تمكين التحول الرقمي للمؤسسات من خلال الحلول المصممة حول إطار التحول الرقمي الفريد الصالح للمستقبل، وتقود سمارتردي الطريق في جلب مؤسسة إدارة المعلومات والحوكمة الأمنية المتكاملة وإدارة المخاطر إلى المؤسسة. نحن في سمارتردي متحمسون، ولا يمكننا أن نتخيل وقتاً أفضل من هذا للشراكة مع بهوان سايبرتك، وأن نكون جزءاً لا يتجزأ من إطار التحول الرقمي لتقديم قيمة مشتركة للعملاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز