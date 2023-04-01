شراكة بين بتروفاك وهيتاشي في مشروع طاقة الرياح البحرية بقيمة 13 مليار يورو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بتروفاك، الشركة العالمية المتخصصة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة، وشركة هيتاشي للطاقة، العاملة في أسواق وتقنيات حلول نقل وتوزيع الكهرباء وأتمتة شبكات الطاقة، عن اختيارهما من قبل تينيت الهولندية للطاقة، مشغل نظام نقل الكهرباء الهولندي الألماني، لتزويد العديد من المنصات البحرية ومحطات التحويل البرية لتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة الأوروبية ضمن مشروع طاقة الرياح البحرية الذي تبلغ قيمته 13 مليار يورو.

وحصلت بتروفاك وشركة هيتاشي للطاقة على اتفاقية نطاق عمل طويلة الأجل، وهي جزء من برنامج شركة تينيت لطاقة الرياح البحرية (2GW) الذي تبلغ سعته 2 جيجاوات 1 عالي الجهد (HVDC).

وتتضمن الاتفاقية التزاماً أولياً بنشر ستة أنظمة تكامل متجددة تتجاوز الأرقام القياسية، خمسة منها ستربط مزارع الرياح البحرية بالشبكة الهولندية والسادس بالشبكة الألمانية. وتبلغ سعة كل من أنظمة التوصيل هذه 2 جيجاوات كما يبلغ مستوى الجهد 525 كيلوفولتاً، ويعد الأول من نوعه في العالم للرياح البحرية.

وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأكبر في تاريخ بتروفاك، كما تمكن كلاً من بتروفاك وهيتاشي للطاقة من التخطيط سابقاً، وتوفير الموارد المطلوبة والمساحات، إضافة إلى ترتيب المشروعات المتتالية بما يتماشى مع الأطر الزمنية للخدمات.

ومن جانبها، ستتولى بتروفاك أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب (EPCI) للمنصات البحرية وعناصر محطات التحويل البرية في حين ستقوم هيتاشي للطاقة بتزويد محطات محول HVDC Light® الخاصة بها، والتي تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر في البحر والتيار المستمر إلى التيار المتردد في اليابسة.

وقال سامي إسكندر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروفاك: «يمثل إعلان اليوم خطوة استباقية ومهمة في تعاون بتروفاك وهيتاشي للطاقة. ولقد قمنا بالفعل بوفير الموارد الرئيسة والمساحات المطلوبة لتفعيل أول مشروعين في برنامج تينيت الرائد وبالجمع بين خبرة شركة بتروفاك الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب وتقنية هيتاشي للطاقة المرموقة ونتطلع إلى دعم شركة تينيت لربط أكبر عدد من مزارع الرياح وجعلها أكثر جدوى لتوفير طاقة نظيفة يسيرة التكلفة لملايين المنازل الأوروبية».

ومن جانبه قال طارق كواش، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروفاك مطلع أبريل: «توضح الاتفاقية التي نبرمها اليوم أفق النمو الجديدة التي يصبو إليها قطاع انتقال الطاقة، وأهمية الدور الذي سنقوم به في بتروفاك. وأتطلع بفخر كبير إلى دعم تعاون بتروفاك مع هيتاشي للطاقة وتقديم إسهاماتنا في برنامج (2GW) لشركة تينيت في السنوات المقبلة».

بينما علق نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب في أعمال تكامل الشبكة في شركة هيتاشي للطاقة قائلاً: «سيحدد نموذج الأعمال المبتكر هذا المسار لتكامل كمية هائلة من طاقة الرياح البحرية كما سيوضح النظرة المستقبلية. ونحن نعمل بالفعل على توسيع قدرة التسليم العالمية لدينا والإيفاء بهذه الطلبات وغيرها بشكل ناجع ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، وبالتعاون مع شركائنا في بتروفاك نضع معياراً لنشر تقنية نقل التيار المباشر عالي الجهد للرياح البحرية على نطاق واسع وبسرعة».

وقال ماركو كويجبيرز، مدير المشروعات البحرية الكبيرة لدى شركة تينيت: «يأتي النهج الجديد طويل المدى مصاحباً لكثير من التغييرات الجوهرية في القيم لتعزيز الشراكة القوية. ويتيح هذا النهج لكلا الجانبين مزيداً من المرونة والتقدم التكنولوجي والتخطيط الأمني ما يعود بالفائدة على جميع الأطراف ويضمن التوظيف والنمو وتقوية سلاسل التوريد. ويسعدنا أن نرى أن شركاءنا يستثمرون بالفعل في مزيد من الموارد والمرافق لتنمية المشروعات».

وبدأت بتروفاك وهيتاشي للطاقة العمل معاً في يونيو 2022، لتوفير تكامل الشبكة المشتركة وحلول البنية التحتية المرتبطة بها لدعم برنامج (2GW) لشركة تينيت 2.

وفي العام نفسه وافقت ألمانيا وهولندا والدنمارك وبلجيكا على تركيب ما لا يقل عن 65 جيجاواتاً مجتمعة من ناقلات طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، بحسب ما أُعلن في إعلان إسبيرغ الحكومي الدولي 3. وتستهلك تينيت ما يقرب من ثلثي هذه السعة عند 40 جيجاواتاً، مع 20 جيجاواتاً في كل من قطاعات بحر الشمال في هولندا وألمانيا.

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