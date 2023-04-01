شراكة لاستشراف مستقبل الرياضات الإلكترونية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إكس بورغ (XBorg)، المتخصصة في ألعاب الويب 3، عن التعاون مع «تيم بي دي أس» (Team BDS)، إحدى شركات الرياضة الإلكترونية الأكثر نمواً في العالم، لتصميم وإطلاق أحد أكثر مشاريع الرياضات الإلكترونية ابتكاراً حتى الآن، بما في ذلك تطوير تطبيق رائد يدمج أحدث تقنيات الهوية الرقمية، مما يوفر لمحبي ومشجعي الألعاب فرصاً غير مسبوقة للتفاعل والمشاركة.

يهدف هذا التعاون لتقديم تجربة فريدة للاعبين والمشجعين، وذلك بالجمع بين اللعب وتقنية بلوك تشين في مبادرة لإعادة تصوّر أدوار الجميع في منظومة الرياضات الإلكترونية. لتحقيق هذا الهدف، طورت «إكس بورغ» منصة لعب تمكن اللاعبين والمشجعين من التفاعل مع فرقهم المفضلة ومجتمعات الرياضات الإلكترونية. يركز المشروع على تحقيق ثلاث نتائج رئيسية: تمهيد الطريق لبرامج ولاء جديدة، وتقوية العلاقة بين المستخدم واللعبة، وإثراء تجارب المعجبين الرقميين.

وفقاً لهذا المشروع، سيتمكن المشجعون من إنشاء هوياتهم الرقمية عبر نظام أفاتار فريد يتميز بالتشويق، حيث يستخدم التطبيق رموز (NFT) المميزة ضمن إطار الويب 3 مما يضفي على هويتهم طابع الأصالة. كما سيتمكن المعجبون من تجربة طرق جديدة لدعم فرقهم والتواصل مع غيرهم من المشجعين. بالإضافة إلى ذلك، ستمكّن المكاسب المالية التي يمكن تحقيقها من وراء التطبيق «تيم بي دي أس» من تحقيق تدفق جديد من الإيرادات يعزز من استدامة ونمو الشركة.

وقال لويس ريجيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس بورغ: «تأتي شراكتنا مع تيم بي دي أس كخطوة مهمة رئيسية في رسالتنا لتغيير التباين الملحوظ وعدم التناسق في قوى في صناعة الألعاب. يسعدنا إتاحة حلولنا التكنولوجية لتيم بي دي أس لتقديم تجربة افتراضية فائقة لمحبي الألعاب الإلكترونية لتطوير هوياتهم الرقمية. نحن على ثقة أن هذا التعاون سيُلهم فرق الرياضات الإلكترونية لتصبح أكثر انفتاحاً على تقنية الويب 3 الاستثنائية، وبناءً على ذلك تكوين فهم أفضل لمعجبيهم والتفاعل معهم والاحتفاظ بهم ومكافأتهم على وجه أفضل. تثمن هذه التجربة المتكاملة روح المشاركة وتفتح المجال لتحقيق المزيد من الإيرادات».

ومن جهتها، علقت جوسلين رو، المدير الإداري لشركة «تيم بي دي أس»، قائلة: «كعهدها، تظل «تيم بي دي أس» في طليعة الابتكار الرقمي. والآن، خاصة بعد إطلاق لعبتها على روبلوكس (Roblox) ورفع الستار عن أول قميص «جيرسي» للعب تم تصميمه وإنتاجه مع نادي كرة القدم الفرنسي «أولمبيك مرسيليا» باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإننا مصممون على الاستفادة من كل فرص الويب 3. تقدم هذه الشراكة منظوراً جديداً لنا في «تيم بي دي أس» وفرصة لإطلاق مساحات افتراضية وتجارب غير مسبوقة للنادي. سيكون لهذه التكنولوجيا الجديدة تأثير كبير على الاستراتيجية التجارية الشاملة للشركة وعلى كيفية تفاعلنا مع جماهيرنا. نحن سعداء لعقد هذه الشراكة مع «إكس بورغ»، والتي تهدف إلى توثيق أواصر التواصل بيننا وبين معجبينا، وإنشاء طرق جيدة للتواصل معهم، فضلاً عن مساعدة النادي على دمج تقنية بلوك تشين باستراتيجية المشاركة التي تتبناها الشركة».

أصبح دمج تقنية ويب 3 في صناعة الألعاب والرياضات أمراً شائعاً. في عام 2022، نجح القطاع بتحصيل 5.4 مليارات دولار من التمويل، مع زيادة ملحوظة بالتمويل الخاص بـ «GameFi» بنسبة 83 % مقارنة بعام 2021. ينعكس هذا الاتجاه أيضاً على ما حققته صناعة الألعاب، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية قدرها 197 مليار دولار أمريكي، وصناعة الرياضات الإلكترونية، والتي تقدر قيمتها بـ 1.4 مليار دولار أمريكي. تعكس هذه الأرقام الإمكانات الكبيرة لـويب 3 لإحداث تغيير جذري في هذه الصناعات.

وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أسرع المناطق نمواً في مجال تقنية بلوك تشين وغيرها من التقنيات المماثلة، مع زيادة بنسبة 48 % في غضون 12 شهراً وإمكانية المساهمة بما يصل إلى 15 % (13.5 تريليون دولار أمريكي) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.

نظراً للزيادة الكبيرة التي تشهدها جماهير الرياضات الإلكترونية، خصوصاً بين الشباب، ستساهم هذه الشراكة وغيرها من الشراكات المستقبلية في توسيع القطاع.

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