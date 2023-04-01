شراكة بين «فيزا» و«كرايون دايتا» لتمكين مصدري البطاقات من الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كرايون دايتا» Crayon Data، شركة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومقرها دبي، عن شراكتها مع «فيزا» VISA، بهدف دعم الواجهات الأمامية الرقمية المخصصة المعززة بالذكاء الاصطناعي لمصدري البطاقات. وستعمل «كرايون دايتا» و«فيزا» معاً على تمكين مصدري البطاقات من إنشاء تجارب رقمية فائقة لعملائهم، مع حلول تخصيص مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يرغب مصدرو البطاقات بإنشاء مصادر دخل جديدة من خلال ابتكار حلول متميزة للغاية، مالية وغير مالية، لكل من حاملي البطاقات والتجار. تسهم هذه الشراكة في توفير فرصة استراتيجية لـ«كرايون دايتا» لمساعدة مصدري البطاقات العالميين لـ«فيزا» في تحقيق أهدافهم المنشودة، بإطلاق العنان لقيمة بياناتهم.

وقال «سوريش شانكر»، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «كرايون دايتا»: يتوقع نحو 71 % من المستهلكين أن تقوم الشركات بتوفير تجارب ذات طابع شخصي. وعلى الرغم من أن البنوك سعت لفترة طويلة من أجل هذه الغاية، إلا أنها لا تزال تكافح مع الصعوبات المتعلقة بالبيانات والتكنولوجيا. وفي ظل مطالبة المواطنين الرقميين مثل أبناء الجيل «زد» بتجارب عملاء سلسة وسهلة، والتصعيد المتسارع للمنافسة من قبل المصارف الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية، ستشهد الأعوام القليلة المقبلة إعادة صياغة كاملة لتجربة العملاء في قطاع المدفوعات.

وأضاف: «تتفق 86 % من المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات على أن مزوّدي خدمات الدفع التقليدية سيتعاونون مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي التكنولوجيا من أجل تعزيز الابتكار. ولطالما تبنت فيزا الابتكار في جوهر عملياتها. ومع احتلال المدفوعات اللا نقدية مركز الريادة، من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو في حجم المعاملات اللا نقدية بنسبة 109 %، تليها أفريقيا وأوروبا. إن رؤية فيزا المتمثلة بتعزيز الشمول المالي عبر مختلف أنحاء العالم ستجعل من هذه الشراكة المعيار المرجعي في النظام الايكولوجي للمدفوعات لتسريع ابتكار تجارب رقمية مميزة للعملاء».

تعمل منصة «كرايون دايتا» الرئيسية maya.ai، المدعومة بخوارزميات وتقنيات تعلم آلي حاصلة على براءات اختراع، على توليد رؤى ذات صلة بسيطة وسهلة الفهم، قائمة على بيانات استهلاكية غير محددة للهوية. تساعد هذه الرؤى المدعمة بالذكاء الاصطناعي المشاريع على تحويل تفاعل العملاء من خلال التخصيص الفائق. وتعد منصة maya.ai القوة الكامنة وراء الواجهات الأمامية المخصصة الرقمية لمجموعة من المؤسسات حول العالم، بما في ذلك مصدّر بطاقات رائد في الهند، ومحفظة رقمية ناجحة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسوق إلكتروني عصري مخصص لبنك إسلامي رائد في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمنظومة «فيزا» الاستفادة من منصة maya.ai في الحفاظ على ولاء دائم للعملاء.

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