أسهم الإمارات تضيف 111 مليار درهم لرأسمالها

المصدر: وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 111 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بمكاسب بعض الأسهم القيادية إضافة إلى الإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.206 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وصولا إلى 3.317 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 2.721 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 595.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

-سوق أبوظبي..

أنهي مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" الربع الأول عند مستوى 9294.61 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9430.25 نقطة، وصعد مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 7.2% والعقار 2.8% والطاقة 2.07% والخدمات 2.41%.

واستقطب سوق أبوظبي سيولة بنحو 102.6 مليار درهم بعد التداول على 13.55 مليار سهم من خلال تنفيذ 825.4 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال الربع الأول "أدنوك للحفر" مع صعوده بنسبة 32.5% و"أمريكانا" 28.3% و"أبوظبي الإسلامي" 9.5% و"موانئ أبوظبي" 9.4% و"أدنوك للغاز" 6.7% و"الياه سات" 6.4% و"الدار العقارية" 5% و"أغذية" 3.5% و"برجيل" 2.6% و"طاقة" 1.75% و"بروج" 1.58%.

وجاء "العالمية القابضة" في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً خلال الربع الأول مستقطباً سيولة بأكثر من 37.2 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 8.7 مليار درهم، ثم "مليتبلاي" بسيولة 6.48 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 5.6 مليار درهم.

-سوق دبي..

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.12% أو ما يوازي 70.6 نقطة ليغلق عند مستوي 3406.72 نقطة مدعوماً بمكاسب مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 9.94% والصناعة 6.7% والعقار 2.3%.

واجتذب سوق دبي سيولة بقيمة 19.04 مليار درهم خلال الربع الأول بعد التداول على 8.22 مليار سهم من خلال تنفيذ 390.7 ألف صفقة.

وفي سوق دبي، ضمت الأسهم الرابحة خلال الربع الأول "إعمار للتطوير" 27.5% و"إمباور" 34% و"ديوا" 9% و"دبي للاستثمار" 6.5% و"تيكوم" 6.5% و"الإمارات دبي الوطني" 1.15% و"سالك" 20.5% و"تبريد" 1.3%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات الفصلية مستقطباً سيولة بأكثر من 6.4 مليار درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 1.98 مليار درهم، ثم "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 1.53 مليار درهم، و"سالك" 1.3 مليار درهم.

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