51 % من الموظفين في الإمارات متصلون بـ«واي فاي»

المصدر: دبي ـ البيان

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قال إميل أبو صالح؛ المدير الإقليمي لشركة بروف بوينت في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: إن أكثر من نصف (51 %) من الموظفين في الإمارات و44 % في السعودية متصلون بشبكات واي فاي منزلية أو عامة دون معرفة ما إذا كانوا آمنين وأكد أبو صالح أن قراصنة الإنترنت اليوم يدركون أن سرقة بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول أكثر فعالية (وأرخص) من محاولة الاختراق من خلال عناصر التحكم الفنية.

وأضاف أنه بمجرد أن يستحوذوا على تفاصيل الوصول من موظف واحد فقط، فإنهم يتحركون بشكل جانبي لسرقة المزيد من بيانات الاعتماد واختراق الخوادم ونقاط النهاية وتنزيل بيانات مؤسسية حساسة.

جدير بالذكر أن معظم هذه الهجمات تبدأ باستهداف الموظفين المطمئنين عبر البريد الإلكتروني. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الدراسة المسحية لشركة بروف بوينت، يعرض المحترفون العاملون في الشرق الأوسط أصحاب العمل للخطر من خلال إهمالهم في مجال الأمن السيبراني.

وهناك نقص حقيقي في الملكية عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني: حيث يعتقد 17 من الموظفين في الإمارات و14 % في السعودية أنهم يشاركون المسؤولية عن الأمن السيبراني في مؤسستهم. في هذا السياق؛ أدت بيئة العمل الهجينة اليوم إلى زيادة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تسهل الهجمات الإلكترونية الناجحة.

من استخدام محركات أقراص USB وتنزيل المرفقات والملفات من مصادر غير معروفة إلى النقر فوق روابط عناوين URL الضارة - تتعرض مؤسسات الشرق الأوسط للخطر من العديد من أشكال التهديدات الداخلية.

وهنا؛ يدرك قراصنة الإنترنت أن الموظفين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات الشركات؛ وأن يمكن خداع الغالبية بسهولة نسبياً من خلال إجراء يمكن أن يضع أمن مؤسستك في حالة من الهشاشة.

ويمكن للموظفين عبر كافة مستويات الوظائف وضع المؤسسات في خطر بعدة طرق، بدءاً من استخدام كلمات مرور ضعيفة ومشاركة بيانات الاعتماد إلى النقر فوق الروابط الضارة وتنزيل التطبيقات غير المصرح بها.

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