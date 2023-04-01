41 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 41 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.276 تريليونات درهم في نهاية التعاملات الجمعة قبل الماضي إلى 3.317 تريليون درهم أمس، منها 2.721 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و595.965 ملياراً للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 7.82 مليارات درهم منها 6.38 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.44 مليار درهم في سوق دبي، وجرى تداول 1.77 مليار سهم عبر تنفيذ 104.7 آلاف صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع في سوق دبي أسهم «الخليج للملاحة» 15 % و«مصرف عجمان» 12 %، و«إمباور» 7 % و«بنك المشرق» 4.35 % و«تبريد» 4 % وزاد «تيكوم» 3.5 % و«إعمار العقارية» 3.4 % و«إعمار للتطوير» 2.4 % و«أمانات القابضة» 2 %.

وفي أبوظبي صعدت أسهم «كيو القابضة» 9.96 % و«برجيل القابضة» 7.37 % و«طاقة» 7.06 % و«أدنوك للحفر» 5.33 % و«أغذية» 4.57 % وزاد «مصرف أبوظبي الإسلامي» 4.07 % و«أمريكانا للمطاعم» 3.25 % و«الدار العقارية» 1.97%.

ووصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي إلى 733.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 160.1 مليار دولار، وفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي. وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» أمس عند 9430.25 نقطة، منخفضاً 0.51 %، فيما أقفل مؤشر سوق دبي عند 3406.72 نقاط، متراجعاً 0.55 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.48 مليار درهم منها 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و234.39 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 322.1 مليون سهم عبر تنفيذ 17.7 ألف صفقة. وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو201.5 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال مارس الماضي مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

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