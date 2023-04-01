اتحاد مصارف الإمارات يدعو للمحافظة على أعلى مستويات الشفافية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات مؤخراً اجتماعاً برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس المجلس التشاوري، وبمشاركة رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين من المصارف الأعضاء العاملة في الدولة.

ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين إلى مواصلة الجهود التي يقوم بها اتّحاد مصارف الإمارات، تحت الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات المركزي، من أجل المحافظة على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، مشيداً بالبرامج التي ينفذها الاتحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي لضمان تقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة. ورحب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بانضمام حاتم المصمودي، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي أجريكول في الإمارات للمجلس.

واستعرض المشاركون في الاجتماع خطط وموضوعات الدورات والاجتماعات الفنية التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنظيمها في الفترة المقبلة ضمن خطته السنوية من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الاتحاد وأعضائه لأفضل الممارسات المصرفية.

وقام جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات باستعراض البرامج والمبادرات التي يستهدف الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري.

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