«تعاونية الإمارات» توزع أرباحاً بنسبة 34% على المساهمين عن 2022

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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يعتزم مجلس إدارة جمعية الإمارات التعاونية توزيع أرباح مجزية للمساهمين بنسبة إجمالية تصل إلى 34% وذلك عن أعمال الجمعية للسنة المالية 2022.

وقال محمد مجدي السيد مدير قسم المشتريات في جمعية الإمارات التعاونية، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الأرباح الصافية للجمعية شهدت نمواً بنسبة 7% مقارنة بنتائج 2021 رغم المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع التجزئة، مشدداً على أن الجمعية تساهم بشكل مباشر في دعم استقرار الأسعار عبر الحملات الترويجية والخصومات التي تنفذها سنوياً بتكلفة تفوق 50 مليون درهم حيث يتراوح الخصم خلال شهر رمضان المبارك بين 25% - 75%.

وأوضح أن التعاونية لديها خطة متكاملة للتوسع والانتشار لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة دبي مع حرص كبير من الإدارة على زيادة وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أنه تم افتتاح فرعين في منطقة الفرجان ومنطقة ند الشبا، وهو ما يساعد على زيادة إيرادات الجمعية في المستقبل.

وأوضح أن الجمعية ستفتتح فرعاً جديداً في منطقة أم الرمول قبل نهاية العام الجاري بتكلفة قدرها 220 مليون درهم. كما تم الحصول على الموافقات لترخيص فرع للجمعية في منطقة الليسيلي وتم بالفعل إعداد المخططات المعمارية لها وكذلك تم إعداد المخططات لبناء مركز تجاري بمنطقة العوير تمهيداً لتقديمها لبلدية دبي للحصول على تراخيص البناء.

ولفت إلى أن الجمعية حافظت على دعمها المباشر وغير المباشر للمؤسسات الخيرية داخل الدولة وعلى المشاركة في المشاريع الإنسانية سواء داخل الدولة وخارجها. وتضم قائمة هذه المؤسسات على سبيل المثال، مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية، مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبنك الطعام حيث تقوم جمعية الإمارات التعاونية بتقديم الدعم المباشر من خلال التبرع النقدي أو العيني وغير المباشر بالمساهمة بدعم أسعار المواد الغذائية الخاصة بالعطاءات الحكومية وجمعيات النفع العام الخيرية بمختلف إمارات الدولة.

وتابع إن الجمعية حريصة على تطبيق واتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع التجزئة، ويتمثل هدفها في مواصلة التطور والتوسع والانتشار، كما تحافظ على مبادرات الدعم المجتمعي من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة كما قامت تعاونية الإمارات باحتضان مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة والتسويق لها حيث حازت هذه المنتجات على رضا المتسوقين وساهمت برفع مستوى المعيشة للأسر المواطنة المنتجة وزيادة دخلها.

وذكر أن جمعية الإمارات التعاونية تقدم خصومات مستمرة تصل إلى 50% على بطاقات «مزايا» للحصول على أسعار مخفضة لبعض المواد وكذلك الحصول على نقاط مكافآت مقابل كل عملية شراء يمكن استردادها كخصم من فاتورة الشراء وتكون متاحة لجميع المتسوقين من المساهمين وغيرهم.

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