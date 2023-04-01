تجارب فريدة تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان أن دبي تواصل استقطاب أعداد متزايدة من الزوار من المنطقة لما تقدمه من تجارب فريدة تلبي مختلف الاحتياجات وتوفر أجود المنتجات. وأوضح أن دبي تواصل نجاحاتها في تسجيل نمو كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاعات السياحة والضيافة والتسوق لتلبية الطلب المتزايد على المرافق الراقية والمنتجات المتميزة التي جعلت من دبي مركزاً عالمياً لأفضل العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشار إلى أنه مع زيادة إقبال المستهلكين خلال هذه الفترة من العام وتنوع عروض العلامات التجارية، من المتوقع أن يواصل قطاع التجزئة انتعاشه خلال الشهرين المقبلين في مختلف أنحاء إمارة دبي وفقاً لخبراء اقتصاديين وتقارير شركات مختصة بما يزيد على 20 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وختم الحايك قائلاً: «من المتوقع تواصل النمو بمختلف قطاعات الاقتصاد وبلوغ آفاق جديدة من النجاحات في الفترة المقبلة».

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