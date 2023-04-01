إطلاق إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي للشقق الفندقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تم افتتاح إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي للشقق الفندقية الفاخرة، ويتمتع المشروع الجديد بموقع مميز في حيّ البطين، بالقرب من أبرز المنشآت الترفيهية وعدد من المؤسسات الحكومية ومارينا مول ووجهات سياحية أخرى في أبوظبي.

ويتضمن المشروع 130 وحدة سكنية متنوعة إلى جانب مجموعة مختارة من الشقق المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمرافق الترفيهية المتوفرة في الفندق، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية، والمسبح والشاطئ الخاص، إلى جانب الدخول المجاني للعديد من المرافق الخاصة بفندق إنتركونتيننتال أبوظبي والمطاعم الحائزة على جائزة دليل ميشلان، بما في ذلك مطعم بيبلوس سور مير وتشو جو، بالإضافة إلى بيلجان كافيه وفيش ماركت.

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