«أنثروبولوجي» تطرح مجموعتها لشهر رمضان

المصدر: دبي- البيان

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كشفت علامة «أنثروبولوجي» المختصة بالأزياء العصرية على مجموعتها لشهر رمضان المبارك، حصرياً في أسواق دبي وقطر، وتتضمن المجموعة باقة منتقاة بعناية من القطع الأنيقة والقصات المعاصرة، التي تم ابتكارها باستخدام تقنيات حرفية. تحتضن المجموعة 10 تصاميم مميزة، تتخللها تصاميم تحمل توقيع الدار، وأخرى منتقاة من علامات مرموقة.

وتتميز المجموعة بلوحة ألوان تجمع ما بين الأخضر المائل إلى الرمادي، والذهبي، والبيج، والزهري والبرونزي، وتقدم تصاميم محتشمة وأنيقة لإطلالة مثالية لشهر رمضان المبارك، بدءاً من تنانير الماكسي الراقية المزركشة بالتول، مروراً بفساتين الماكسي الحريرية، وصولاً إلى التصاميم الميتاليكية الدرابيه بألوان الأحجار الكريمة، وفساتين الماكسي الفضفاضة المزينة بالنقشات.

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