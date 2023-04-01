مطعم Fi›lia يقدم موائد عامرة خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مطعم Fi›lia في إس إل إس دبي هوتيل آند ريزيدنسز الحاصل على العديد من الجوائز، لضيوفه في شهر رمضان المبارك قائمة طعام مبتكرة وخيارات متنوعة من الأطباق الإيطالية التقليدية المبهجة، ومزيجاً من الأطباق الرمضانية الغنية مع نكهات إيطالية مميزة.

ويبدأ الإفطار بتجربة أشهى أنواع الشوربات والمقبلات التي يقدمها المطعم، أما قائمة الأطباق الرئيسية لوجبة الإفطار فهي غنية ومتنوعة تجمع بين النكهات الإيطالية والشرق أوسطية، لتتيح لك خيارات مغرية كطاجن الدجاج مع الليمون لمحبي مزيج النكهات الحلوة والحمضية، حيث يقدم الكسكس الشهي مع قطع الدجاج الطرية المطهوة على نار هادئة مع المشمش والعسل. أما عشاق المأكولات البحرية فهم على موعد مع طبق الصيادية مع سمك السيباس المطهو جيداً مع الصنوبر المحمّص والحمضيات المنعشة. وتتوفر قائمة الإفطار اليومية من المغرب حتى الساعة 8:00 مساءً فقط طوال شهر رمضان، حيث يمكن للضيوف طلب أطباق من قائمة Fi›lia العادية أثناء الإفطار. لا تتوفر قائمة الإفطار خلال العيد. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق من قائمة الطعام الانتقائية بعد الساعة 8:00 مساءً.

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