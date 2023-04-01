فعاليات مبهجة في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تقدم القرية العالمية لضيوفها فرصة مثالية لقضاء أوقات ممتعة بين أرجائها مع اكتسائها بالزينة المبهجة والأنوار الرمضانية. وحرص عدد كبير من الأجنحة على وضع الزينة الخاصة بالشهر الفضيل على بوابة الجناح وبين الطرقات وعلى واجهة المحلات بطريقة رائعة.

وتواصل القرية العالمية إبهار ضيوف موسمها الـ 27 بكل جديد ومميز، حيث يمكنهم الاستمتاع بالتسوق ومشاهدة العروض الممتعة وتناول المأكولات والمشروبات في الهواء الطلق مع خيارات غير محدودة في كل أرجائها. وتواصل القرية العالمية الترحيب بضيوف موسمها الحالي حتى 29 أبريل 2023.

وأكدت هنادي أحمد، منظمة الجناح العماني في القرية العالمية الحرص على أن يكتسي الجناح بحلى رمضانية، حيث تم تزيين مدخل الجناح بالزينة الملونة باللونين الذهبي والأحمر إضافة إلى الزينات التي تغطي واجهات المحلات وبين الطرقات إضافة إلى مدخل الجلسات العائلية مع توزيعات لأحجام مختلفة من فانوس رمضان. ولفتت إلى أن مساحة الجناح تبلغ 1100 متر مربع تتوزع على 29 متجراً، مع الحرص على أن تكون الطرقات واسعة لتمنح الزوار إحساساً بالراحة خلال زيارتهم. كما تم توفير مساحة كبيرة للجلسات في منتصف الجناح لتناول المأكولات العمانية ومنها الفواكه العمانية الطازجة والحلوى العمانية الشهيرة. علاوة على ذلك، يوجد مسرح كبير للفرقة العمانية الشعبية التي تبرز تاريخ الفن العماني.

ولفت إبراهيم الجابر منظم الجناح المصري والسعودي إلى حرصه على تزيين الجناحين بالأنوار والزينات الرمضانية التي تضفي أجواء خاصة، تنقل تقاليد الاحتفال بالشهر الفضيل من مصر إلى دبي بطريقة خاصة تجعل الزوار وكأنهم في زيارة فعلية لمصر. وشدد على أن الهدف الرئيسي من منظومة القرية العالمية هو تعزيز تواصل الحضارات والشعوب ونقل العادات والتقاليد الخاصة من كل دولة في هذا الشهر الفضيل إلى القرية العالمية لتكون جولة الضيوف أكثر إمتاعاً. وهناك فوائد خاصة للأطفال الصغار الذين لا تتسنى لهم الفرصة لزيارة أوطانهم في هذا الوقت من العام، منوهاً إلى توفر جميع مستلزمات زينة رمضان في محلات الجناح المصري بأحجام وأشكال مختلفة.

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