دبي وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل

المصدر: دبي- البيان

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تقدم دبي، التي تشتهر بتنوعها الثقافي وتراثها العريق، إلى جانب معالمها الشهيرة وكرم الضيافة، مجموعة من التجارب المميزة لسكان وزوار المدينة خلال شهر رمضان. وتنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب الديكورات الرائعة التي تزين الشوارع والوجهات المتعددة، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور.

وتقدم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قائمة بالأنشطة التي يمكن القيام بها والمشاركة بها مع الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

مركزٌ عالمي

وتحتضن دبي مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم تشكيلة متنوعة من موائد الإفطار والسحور، وهو ما يجعل دبي وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك. وتضم قوائم الطعام أشهى الأطباق التقليدية التي تستخدم المكونات التقليدية العربية في تحضيرها، وتضم تشكيلة متنوعة من نكهات المطبخ الشرق الأوسطي التي تناسب جميع الأذواق، حيث تقدم العديد من الفنادق والمطاعم بوفيهات إفطار رمضانية خاصة، ما يسمح للضيوف بالاستمتاع بجميع النكهات الموسمية.

ولاختبار الضيافة العربية الأصيلة في رمضان، يمكن الحجز في المجلس بمركز دبي التجاري العالمي. كما يمكن للضيوف زيارة خيمة أساطير في منتجع أتلانتس النخلة، و خيمة المجلس، وجهة الإفطار في صالة مدينة أرينا الواقعة في مدينة جميرا.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بوجهات طعام فريدة للإفطار، مثل «تايم أوت ماركت دبي»،

أو التوجه إلى جميرا أبراج الإمارات لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بتجربة إفطار خاصة مع إطلالة خلابة على متحف المستقبل الشهير ومعالم دبي الخلابة. ويوفر فندق أرماني، أحد أشهر الفنادق والمعالم في دبي، للجمهور بوفيه إفطار فاخراً. كما تقدم دبي أوبرا، أحد أكثر الوجهات الثقافية شهرة في دبي، تجربة إفطار فريدة تتميز ببوفيه غني بالأطباق العربية التقليدية.

تُعد دبي وجهة مثالية للاحتفال بالشهر الكريم نظراً لثقافة الضيافة التي تشتهر بها عالمياً، حيث ترحب جميع مرافق دبي، بدءاً من الفنادق ووصولاً إلى المراكز الثقافية، بالزوار بكل حفاوةٍ وكرم، وتدعوهم للمشاركة في الاحتفالات خلال الشهر الفضيل. ويعد مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري وجهة مميزة لابد من زيارتها خلال شهر رمضان المبارك في دبي، حيث يتيح للزوار فرصة تجربة الأنشطة الرمضانية التقليدية في دبي، مثل تجارب الإفطار والسحور وسط أجواء ترحيبية مميزة. كما يتولى فريق العمل الخبير في المركز مهمة تعريف الزوار بالعادات والتقاليد الرمضانية بأسلوب تعليمي وهادف. كما يقدم المركز مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان، مثل جولات على المساجد برفقة دليل سياحي ودروس الخط الإسلامي، بالإضافة إلى القهوة العربية التقليدية والتمور، بما يوفر تجربة ثقافية غنية للزوار من جميع الأعمار.

مدينة إكسبو

وتستقبل مدينة إكسبو دبي معرض حيّ رمضان المميز لمدة 50 يوماً مع مجموعة من الاحتفالات والعروض المميزة بمناسبة الشهر الفضيل. وتأخذ الفعالية المميزة الزوار في رحلة مذهلة عبر العالم الإسلامي، تنطلق من الأحياء الإماراتية التقليدية، وتتواصل نحو بلاد الشام يتبعها شمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتنتهي في ربوع الخليج العربي المعاصر. ويسلط المعرض الضوء على المأكولات الرمضانية العالمية والإقليمية.

ويحكي متحف الاتحاد قصة تأسيس دولة الإمارات، ويمنح زواره خلال شهر رمضان تجربة ثقافية فريدة من نوعها مع مجموعة من المعارض التفاعلية وعروض الوسائط المتعددة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخاصة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة. ويمكن للجمهور وزوار المدينة من مختلف الجنسيات الاطلاع على ثقافة دبي وتاريخها الغني من خلال جلسة تصوير برعاية جلف فوتو بلس. وتصطحب الفعالية الضيوف في رحلة استكشافية عبر شوارع منطقة الكرامة النابضة بالحياة، أحد أهم الأحياء التاريخية في دبي، برفقة مجموعة من خبراء التصوير الفوتوغرافي.

الترفيه العائلي

تشتهر دبي بمرافقها الترفيهية عالمية المستوى، وتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال شهر رمضان المبارك، بدءاً من المعارض التفاعلية وورش العمل ووصولاً إلى الأنشطة والألعاب الترفيهية في الهواء الطلق. وتقدم العديد من وجهات دبي الترفيهية، بما في ذلك المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف، مجموعة من الباقات والعروض الرمضانية المميزة، ما يمكّن العائلة من الاستمتاع بوقتها بسهولة وبأسعار معقولة. وتحافظ دبي على صدارتها بصفتها الوجهة الأولى للعائلات خلال شهر رمضان بفضل ما تتميز به من مجموعة واسعة من خيارات الترفيه التفاعلية.

وتوفر الإمارة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق، بما في ذلك تجارب السفاري الصحراوية الليلية ورحلات قارب الداو في وقت الغروب وركوب الجمال. كما تحتضن دبي عدداً من المنتزهات الترفيهية التي تستقبل الزوار حتى وقت متأخر، بما فيها آي إم جي عالم من المغامرات، ودبي باركس آند ريزورتس. وتشكل مراكز التسوق المشهورة عالمياً في دبي إحدى الوجهات الرئيسية لقضاء وقت مميز، لما تقدمه من مجموعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية المناسبة للعائلات خلال شهر رمضان المبارك. ويقدم عالم آية، بموقعه المميز في قلب دبي، تجربة ترفيهية غامرة مع مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المثالية لعشاق العروض الرقمية من النجوم والحدائق المزهرة وغيرها الكثير.

ويشكل سوق M2L في مركز دبي المالي العالمي وجهة فريدة للزوار الباحثين عن تجربة رمضانية أصيلة في دبي. ويقدم السوق، بموقعه المتميز في قلب حي دبي المالي، مجموعة من المأكولات والحلويات والمشروبات العربية التقليدية التي تشكل خياراً مثالياً لوجبة الإفطار والسحور. كما يمكن للزوار زيارة الأكشاك التي تبيع القطع اليدوية المحلية والتذكارات والهدايا المميزة، إلى جانب خيارات المأكولات الشهية. كما تشكل القرية العالمية وجهة مفضلة للجمهور على حد سواء خلال شهر رمضان المبارك.

أنشطة ثقافية

ويمكن للعائلات المشاركة بمجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة طيلة أيام الشهر الفضيل، بما في ذلك زيارة أسواق دبي الشهيرة والاستمتاع بالمأكولات والحلويات الرمضانية وأجواء الزينة والاحتفالات. وتستضيف الإمارة عدداً من الفعاليات والمهرجانات المميزة خلال شهر رمضان، بما في ذلك سوق رمضان الليلي الذي يسلط الضوء على مجموعة بارزة من الفنون والحرف اليدوية المحلية. كما يمكن لجميع أفراد العائلة والأصدقاء المشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة، بما في ذلك الرسم بالحناء وورش عمل فن الخط، إلى جانب الفنون الإسلامية والحرف اليدوية.

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