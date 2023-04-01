4 صفقات كبيرة على سهم «حياة للتأمين» بـ36.3 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، تنفيذ 4 صفقات كبيرة على أسهم شركة «حياة للتأمين». وتم تنفيذ الصفقات على نحو 48.4 مليون سهم بقيمة قاربت 36.3 مليون درهم بسعر 0.75 درهم للسهم الواحد، بحسب بيانات سوق أبوظبي.



يذكر أن الأسبوع الجاري شهد تنفيذ 20 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» لعدد 57.3 مليون سهم بقيمة ناهزت 136 مليون درهم. وكان سوق أبوظبي شهد خلال العام الماضي، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

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