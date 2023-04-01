افتتاح أكبر وجهة داخلية للمغامرات في أبوظبي أول أيام عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- البيان

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تفتتح «أدرينارك أدفنتشر» في القناة، أكبر وجهة داخلية للمغامرات في المنطقة، أبوابها للزوار أول أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة البدنية والألعاب الترفيهية المشوقة والمثيرة للزوار من جميع الأعمار.

وتضم أدرينارك أدفنتشر، التي تمتد على مساحة 54 ألف قدم مربع، أكثر من 20 نشاطاً مثيراً بما في ذلك أول مضمار سباق متعدد المستويات في الإمارات لسيارات الكارتينغ الكهربائية، ومنحدرات التزحلق المضاءة، وكهوف البحث عن الكنز، والقفز على الترامبولين بنجي وغيرها الكثير.

وتم تصميم أدرينارك أدفنتشر لتوفير تجربة ممتعة وتفاعلية ومثيرة لجميع أفراد الأسرة مع الكثير من الأنشطة المتنوعة التي تلبي رغبات جميع الأعمار وتناسب جميع مستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك برج الإسقاط «عبر السقف»، الذي يوفر تجربة مختلفة من التشويق، ولعبة ستانت باغ جامب للقفز من ارتفاع 10 أمتار، وجدران التسلق عبر الصخور، وممرات الحبال المعلقة مع عوائق متعددة الارتفاعات. كما يمكن لعشاق المغامرات الجوية الانزلاق في الهواء بواسطة سبيد غلايدر، الطائرات الشراعية الأحدث في تقنيات الانزلاق بالحبل.

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