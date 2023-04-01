«إشراق» تبيع عقارات برج ضمان بـ162 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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وافق مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار على قرار بيع الشقق السكنية الـ58 الكائنة في برج ضمان بمركز دبي المالي العالمي.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس: إن هذه الصفقات تأتي استمراراً للتقدم في برنامج التسييل الكامل لمخزون أراضي الشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت «إشراق» وقعت يوم 17 مارس 2023 مذكرات تفاهم بشأن بيع كل الـ58 شقة سكنية التي تملكها في برج ضمان مركز دبي المالي العالمي بثمن إجمالي، قدره 162 مليون درهم.

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