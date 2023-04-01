تعزيز التعاون بين مكونات العمل الجمركي في الإمارات

المصدر: عجمان - وام

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استضافت دائرة جمارك ميناء عجمان الاجتماع الأول لمديري عموم الجمارك في دولة الإمارات لعام 2023، وذلك في إطار برنامج اللقاءات الدورية الرامية إلى تعزيز التعاون الجمركي بين مكونات قطاع الجمارك في الدولة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لبحث مستجدات العمل ومتابعة مخرجات المشاريع الجمركية.

ترأس الاجتماع أحمد بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحضره الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وراشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، ومحمد السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور محمد المحرزي المدير العام لجمارك رأس الخيمة، وراشد حماد المدير العام لجمارك الفجيرة، وسلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وعلياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان: «يسعدنا استضافة الاجتماع الأول لمديري عموم الجمارك بالدولة لعام 2023، حيث يشهد قطاع الجمارك بالدولة إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي وتطوير العمليات والخدمات بما يعزز تنافسية الإمارات». وأضاف إن استقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للمشاركين في الاجتماع من مديري عموم الجمارك بالدولة، يعكس دعم وتقدير قيادتنا الحكيمة لخطط التطوير الجمركي الذي يجري تنفيذها في كل الدوائر الجمركية والإنجازات المحققة على أرض الواقع، كما يمثل دفعة قوية لإنجاز المزيد والعبور إلى المستقبل بخطى ثابتة.

وصرح أحمد الفلاسي، أن الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين مكونات القطاع الجمركي في الدولة والوقوف على مستجدات المشاريع والمبادرات المتعلقة بالعمل الجمركي، وتفعيل الشراكة مع الجهات الاتحادية في الدولة. وأضاف إنه تم تناول العديد من القضايا ومنها مستجدات الاتحاد الجمركي الخليجي وتطوير منافذ الدخول الأولى وتعزيز الأداء الأمني في المنافذ الجمركية، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي النهائي بحلول 2025.

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