إطلاق شركة أمانات للرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمس أمانات القابضة، الشركة الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إطلاق منصتها الجديدة «أمانات للرعاية الصحية».

وستعمل الشركة على دمج محفظة أمانات العالمية المستوى من أصول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط في منصة واحدة تمتد عبر الإمارات والسعودية ومملكة البحرين، وبسعة تشغيلية إجمالية متوقعة تبلغ 1000 سرير في غضون 3 سنوات.

ومن خلال الجمع بين أصول الرعاية طويلة الأجل وما بعد حالات الإصابات والمتخصصة في أمانات في كيان واحد، ستصبح «أمانات للرعاية الصحية» مزوداً رئيسياً في السوق للرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تخطط شركة «أمانات» للنظر في المزيد من خيارات إيجاد القيمة لشركة «أمانات للرعاية الصحية»، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاندماج، والجمع بين الأصول الأخرى، والطرح العام الأولي المحتمل إجراؤه في أسواق المنطقة على المدى القريب.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات: قمنا بالاستثمار في الأصول والخبرات والمعرفة لدعم جهود حكوماتنا في تقديم خدمات رعاية صحية حديثة وفعالة من شأنها تحسين نوعية الحياة لمجتمعاتنا وزيادة القيمة للمساهمين في الوقت نفسه.

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