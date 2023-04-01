غرفة عجمان تبحث الشراكة مع نظيرتها «الإيطالية التشيكية»

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع غرفة التجارة الإيطالية التشيكية في ميلان، سبل التعاون المشترك وفرص إقامة شراكة ثنائية تدعم توجهات وأهداف الغرفتين. جاء ذلك خلال لقاء محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، وأنطونيو روتوندو رئيس غرفة التجارة الإيطالية التشيكية في ميلان والوفد المرافق له، في مقر الغرفة بحضور مروان العرياني مدير مركز عجمان لريادة الأعمال وإيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان.

وأكد الجناحي أهمية اللقاء الذي يأتي ضمن جهود غرفة عجمان لتعزيز تعاونها الدولي وتنويع شراكاتها الخارجية، وحرصها على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة إلى جانب زيادة حجم التجارة البينية للإمارة. من جانبه أكد أنطونيو روتوندو، ضرورة متابعة التنسيق الثنائي بين الغرفتين لتبادل أفضل الخبرات والممارسات وخاصة في مجال الابتكار بريادة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز