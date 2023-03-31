2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم ، حيث شهدت الدائرة تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 130.15 مليون درهم ، و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 988.46 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 16.51 مليون درهم و85 رهنا لفلل وشقق بقيمة 971.94 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز بقيمة 170 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 30.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 5 ملايين درهم.

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