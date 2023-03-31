10.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.7 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2419 مبايعة بقيمة 6.38 مليارات درهم منها 158 مبايعة للأراضي بقيمة 1.27 مليار درهم و2261 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.11 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 157 مليون درهم في منطقة الخيران الأولى تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 320 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 245 مبايعة بقيمة 572 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 191 مبايعة بقيمة 646 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.8 مليارات درهم منها 99 رهنا لأراض بقيمة 851.34 مليون درهم و394 رهنا لفلل وشقق بقيمة 2.94 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 397 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 123 هبة بقيمة 596.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 116 مليون درهم

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