فتح باب الاكتتاب لزيادة رأسمال بنك «الإمارات للاستثمار» إلى مليار درهم

المصدر: وام

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أعلن بنك الإمارات للاستثمار عن فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 650 مليون درهم عن طريق إصدار حقوق أولوية اعتباراً من الأول من مايو القادم، على أن يغلق باب الاكتتاب في 12 مايو 2023.

وذكر البنك، في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، أنه سيصدر 6.5 مليون سهم جديد بسعر إصدار 100 درهم للسهم الجديد الواحد والذي يمثل قيمة السهم الأسمية والتي تساوي 100 درهم للسهم الجديد الواحد.

وسيؤدي إصدار حقوق الأولية إلى زيادة رأس مال البنك من 350 مليون درهم إلى مليار درهم، حيث يعتزم البنك استخدام صافي العوائد من الإصدار لتحقيق الحد الأدنى لمتطلب رأس المال المصدر المنصوص عليه في تعميم مصرف الإمارات المركزي للحصول على الترخيص الذي ألزم "المركزي" جميع البنوك الاستثمارية وبنوك البيع بالجملة في الإمارات بالحصول عليه.

وسيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة لإضافة أرصدة حقوق المساهمين بقيمة 1.8571 حل لكل 1 سهم يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية إلى حساباتهم في شركات الوساطة، بحيث سيتمكن المساهمون من تداول الحقوق الخاصة بهم، أو بيع بعض أو كل الحقوق الخاصة بهم، أو شراء حقوق إضافية خلال فترة تداول الحقوق.

وبحسب إفصاح البنك، سيكون تاريخ بدء تداول الحقوق في سوق دبي المالي اعتباراً من 24 أبريل المقبل، على أن يكون تاريخ انتهاء تداول الحقوق في 5 مايو 2023، بينما سيكون تاريخ تخصيص الأسهم في 17 مايو القادم، وتاريخ رد الفائض في 19 مايو، على أن يتم بدء التعاملات بالأسهم الجديدة في 22 مايو 2023.

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