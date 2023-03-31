انخفاض أسعار الوقود خلال شهر أبريل في الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2023 بمقدار يتراوح بين 7 و 8 فلوس في البنزين، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من السبت أول أبريل 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتراجع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 8 فلوس وبنسبة انخفاض 2.59% من 3.09 درهم في مارس إلى 3.01 درهم في أبريل، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس وبنسبة انخفاض 2.36% من 2.97 درهم في مارس إلى 2.90 درهم في أبريل. وكذلك نزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 8 فلوس وبنسبة انخفاض 2.76% من 2.90 درهم في مارس إلى 2.82 درهم في أبريل، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر وبنسبة انخفاض 3.5% من 3.14 درهم في مارس إلى 3.03 درهم في أبريل.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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