لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بـ«أبوظبي الإسلامي» تصدر 30 شهادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أصدرت حديثاً شهادات شرعية باللغتين العربية والإنجليزية، تقدم تعريفاً مفصلاً للمنتجات المصرفية المقدمة في قسم الأفراد، وبلغ عدد الشهادات ما يزيد على 30 شهادة تغطي جوانب متعددة مثل تمويل السيارات والبضائع والعقارات، والصناديق الاستثمارية، الودائع الاستثمارية، مع عرض وافر لأبرز الخطوات الشرعية عند تنفيذ الصيغ التمويلية المختلفة مثل المرابحة، والإجارة والمضاربة وغيرها.

وقال الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني، الرئيس العالمي للقطاع الشرعي، رئيس مجموعة الرقابة الشرعية الداخلية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر بالإعلان عن إصدار الشهادات الشرعية من قِبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الموقرة للمصرف لمنتجات الأفراد، والتي تعد بمثابة شهادة على التزام المصرف بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق مبادئ الشفافية».

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