الإمارات تشارك باجتماع البنية التحتية بالمسار المالي لـ«العشرين»

المصدر: فيساخاباتنام (الهند) - البيان

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شاركت الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البنية التحتية (IWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك على مدى يومي 28 و29 مارس الجاري في مدينة فيساخاباتنام في الهند. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل البنية التحتية، والتقدم المحرز بشأن أولويات المجموعة لعام 2023.

وضم فريق الإمارات المشارك في الاجتماع آمنه الشامسي، رئيس قسم السياسات واللوائح والإجراءات، وأسماء الزرعوني، رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع سبل تعزيز جاهزية البنية التحتية للمستقبل، والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية مستدامة بيئياً. وتباحث الأعضاء أيضاً بشأن توفير القدرات الفنية والإدارية اللازمة لبناء مدن المستقبل، والتحديات والفرص الناجمة عن ذلك على المدى القريب، مؤكدين على أهمية وضع توجيهات واضحة وصحيحة لضمان جودة الحياة في مدن المستقبل. وعلى هامش الاجتماع، تم تنظيم فعالية جانبية للتباحث بشأن إمكانية وضع تصنيف عالمي لجودة البنية التحتية المخصصة لأغراض جمع البيانات.

وسلط وفد الدولة خلال الاجتماع الضوء على أهمية تضمين المبادرات الحضرية بهدف تعزيز المرونة الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل. وفيما يتعلق بتمويل مدن المستقبل، أكد فريق الدولة على الحاجة لتطوير أطر من شأنها توجيه الابتكار وإدارة المخاطر عند زيادة رأس المال للمشاريع الحضرية.

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