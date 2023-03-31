بدء البيع في ريتز - كارلتون ريزيدنسز دبي الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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وقعت كابا أكا، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة خمّاس، اتفاقية مع ماريوت الدولية لتطوير مشروع الريتز - كارلتون ريزيدنسز دبي، الخليج التجاري في منطقة قناة دبي المائية ويحتضن مجموعة حصرية تضم 73 من الشقق وشقق البنتهاوس.

وقال محمد خمّاس، المدير العام لمجموعة خمّاس: «نستقبل هذا العام بإطلاق مشروعنا الأكثر فخامة، ونفخر بالتعاون مع ماريوت الدولية ووضع علامتها التجارية على المشروع».

وقال دين فولي، الشريك المساعد في قسم تسويق وبيع المشاريع السكنية لدى نايت فرانك الشرق الأوسط: «يواصل قطاع الشقق التابعة للعلامات التجارية في دبي ازدهاره؛ لذا نفخر في نايت فرانك الشرق الأوسط بتمثيل كابا أكا، في أحدث مشاريع التطوير العقاري الفاخرة لديهم.

وبدأت الجولة الأولى من مبيعات الشقق حيث حظي المشترون المحتملون بفرصة الاختيار بين 73 شقة مميزة، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الثاني من 2025.

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