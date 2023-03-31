مركز دبي للتحكيم الدولي يطلق منصة ميتافيرس

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، إطلاق منصة ميتافيرس لفض المنازعات، ما يمثل نقلة نوعية لحل النزاعات بالوسائل البديلة على مستوى العالم. ستسهم هذه المنصة بتوفير مساحة خاصة ضمن الواقع الافتراضي، تسمح للأطراف المشاركة في تطبيق إجراءات تسوية المنازعات من أي مكان في العالم، ما يلغي ضرورة السفر والتنقل، وجعل التحكيم أكثر استدامة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة، كجزء من التزام المركز بتحقيق أهدافه المتعلقة بالاستدامة، وإمكانية الوصول وتحقيق الإنصاف في فض وتسوية المنازعات حيث ترتكز استراتيجية المركز حول توفير خدمات مميزة في فض المنازعات، عن طريق الوسائل البديلة، تتمتع بأعلى مستويات الفعالية وتتيح فرصاً متساوية لجميع الأطراف للمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات ما يقلل من التكاليف المادية.

ويستخدم المركز في المنصة أحدث التقنيات لتوفير التواصل السلس، وتسهيل مشاركة المستندات، والتعاون في الوقت الفعلي بين المشاركين. ومع تواصل واستمرار تطور استخدامات منصة الميتافيرس، يتوقع للأطراف المشاركة الاستفادة من المزيد من الطرق المبتكرة في حل النزاعات الافتراضية. وقال الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، إطلاق منصة الميتافيرس، ثمرة جهود بذلت على مدار عدة شهور، ونتيجة للعمل الجاد وتفاني فريق عمل متخصص، وتأكيداً على أولويتنا في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات.

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