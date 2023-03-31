شراكة لـ«آفاق الإسلامية للتمويل» مع «مركز الوثائق الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «آفاق الإسلامية للتمويل» اتفاقية شراكة مع «مركز الوثائق الإلكتروني»، المزود الرائد لحلول التحول الرقمي في المنطقة، لتزويد شركة آفاق بالحل المتقدم الخاص بالتسجيل الذاتي الرقمي. وسيسهم هذا الحل في تعزيز سلاسة عمليات تسجيل حسابات المتعاملين ذاتياً لدى الشركة وتطوير تجربتهم.

ووقَّع الاتفاقية هشام حمود، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، وعبدالله الحمادي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الوثائق الإلكتروني»، خلال فعالية أقيمت بحضور المديرين التنفيذيين من الطرفين بمقر شركة آفاق الرئيسي في دبي.

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