مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم جلسة حول «المرأة واستدامة الأعمال»

المصدر: عجمان - البيان

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أوصت جلسة حوارية نظمها مجلس سيدات أعمال عجمان، بأهمية إطلاق مبادرات وخدمات نوعية لتشجيع وتحفيز المرأة على تنمية الأنشطة التجارية وخوض البدء في مشاريع جديدة، وضرورة توافر البحوث والدراسات حول أفضل المشاريع المتوافقة مع متطلبات المجتمع وخاصة في الصحة والرياضة وتكثيف الدورات وورش العمل المتخصصة في تنمية ريادة الأعمال.جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات رمضان عجمان بعنوان «المرأة واستدامة الأعمال» تحت شعار استشراف المستقبل في مجلس الرقايب بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ومريم خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة الغرفة وعائشة النعيمي نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان

3 محاور

تضمنت الجلسة 3 محاور رئيسية «محور المسؤولية المجتمعية، محور الصحة، ومحور الرياضة» وشارك بالجلسة الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، ود.عائشة القطامي استشارية الأمراض الجلدية والليزر والبشرة، ود. هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث وأدار الجلسة مستشار ريادة الأعمال سالم الغافري.

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