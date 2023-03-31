«قمة التكنولوجيا المالية».. ترسيخ لدور دبي في إعادة رسم ملامح القطاع المالي العالمي

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد البلوشي، مدير مركز «إنو فيشن هب» و«فينتك هايف» التابعين لمركز دبي المالي العالمي، أن «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» المقرر عقدها يومي الثامن والتاسع من مايو المقبل في «مدينة جميرا»، والتي ستمثل ركيزة أساسية نحو ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تأكيد لدورها الإيجابي في تبني الابتكار وقدرتها على إعادة رسم ملامح القطاع المالي العالمي وتسريع وتيرة نموه.

وأجرى البلوشي مقابلة حصرية مع «البيان» على هامش اجتماع المائدة المستديرة، الذي عقده مع بعض الضيوف المنتظر حضورهم ومشاركتهم ضمن فعاليات «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، حيث شارك في الاجتماع عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية من كل أنحاء العالم، وذلك للتعرف بصفة مبدئية إلى أبرز القضايا التي يرغبون بطرحها أثناء فعاليات القمة.

انعقد اجتماع المائدة المستديرة بمقر مركز «إنو فيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وكان من أبرز الحضور: سانجاي سيثي، المدير الإداري الأول ورئيس قسم التعاملات المصرفية العالمية لدى «بنك أبوظبي الأول»، أناند كريشنان، رئيس قسم التقنية لدى «بنك الإمارات للاستثمار»، أحمد رفعت، مدير إدارة المنتجات والعلاقات التجارية في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، جاغاناث ساهو، الرئيس التنفيذي لفرع مؤسسة «آي دي بي آي» الهندية للتمويل في مركز دبي المالي العالمي، مهدي تازي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «لين تكنولوجيا» لحلول المدفوعات، ربى فرح، رئيس الشراكات والتوسع في المؤسسات المالية في شركة لين للتقنية المالية، رامان ثياغاراجان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زندا» الناشئة والتي تدير تطبيق التكنولوجيا المالية «زندا» لمساعدة العائلات على سداد المصروفات المدرسية لأبنائها، نيلاي سينغ، الرئيس التنفيذي في بنك الدولة الهندي، وراكيش ريدي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «كلاود 4 سي» لحلول الحوسبة السحابية.

وقال البلوشي: «يتمثل الهدف من اجتماع المائدة المستديرة في بحث ومناقشة أهم الأفكار والقضايا والتحديات الجديرة بالطرح ضمن «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» وقد طرحنا خلال الاجتماع عدداً من القضايا المتخصصة ضمن القطاع والتي تستوجب منا تسليط الضوء عليها والوقوف على أبعادها، ومن بين المواضيع التي تم مناقشتها لإدراجها ضمن أجندة القمة كانت استراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية والتي تم إطلاقها أخيراً تحت مُسمى «الدرهم الرقمي»، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الأموال والمدفوعات».

تطوير

وشدد البلوشي على محورية «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، وأهميتها، وقال: «تتلخص الفكرة وراء تنظيم القمة المساهمة في تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار وإحداث تأثير إيجابي وملموس في تطوير مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية الحيوي والواعد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز